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Memduh Büyükkılıç'tan Kayserispor'un hocası Çağdaş Atan'a mesaj

GÜNDEM 21.06.2022, 09:15
Memduh Büyükkılıç'tan Kayserispor'un hocası Çağdaş Atan'a mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor’un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan’ın imza törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi marka değerleriyle daha iyi noktalara taşımak için gayret göstereceklerini belirterek, “Çağdaş hocam, bu şehir senin şehrin, hoş geldiniz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor’da Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan getirildi.

Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Çağdaş Atan katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Berna başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar fedakârca çalıştı, başarılı bir iş kadını da olan kendisine ‘sağ olsun, var olsun’ diyorum. Böyle fedakârlık yapan insanlara söylenecek tek şey teşekkür etmek ve ‘iyi ki var’ demektir” dedi.

“ÇAĞDAŞ HOCAM, BU ŞEHİR SENİN ŞEHRİN”

Kayseri’yi marka değerleriyle daha iyi noktalara taşımak için gayret göstereceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri’miz bir başka güzel, kamu kurum kuruluşlarıyla, şehrimizin markalarıyla bu şehrimizi geleceğe taşımak adına gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Çağdaş hocam, bu şehir senin şehrin, ‘iyi ki varsın’, hoş geldiniz. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapmak üzere irade gösteririz” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise futbolun şehrin bürokratlarını, siyasetçisini, iş insanlarını birleştirdiğini belirterek, Kayseri’nin gururu, onuru olan Berna Gözbaşı’nın sadece Kayserispor’un başkanı olmadığını, tüm Türkiye’nin ihtiyacı olan bir örnek olduğunu anlattı.

“BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE HER ZAMAN YANINIZDA YER ALACAĞIZ”

Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte her zaman Yukatel Kayserispor’un ve Başkan Berna Gözbaşı’nın yanında yer alacaklarını söyleyerek, stadın dolması noktasında şehrin en ücra noktasından taraftarın gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şehrin marka değerine destek verdiklerini söylerken, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan da genç, dinamik bir teknik direktör Çağdaş Atan’ın sarı kırmızılı takıma hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, Çağdaş Atan’a başarılar dilerken, Teknik Direktör Atan ise Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol izleteceklerini vurguladı. 

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Çağdaş Atan, sarı kırmızılı takım ile sözleşme imzaladı.

Tören sonunda sarı kırmızılı takımın başkanı Berna Gözbaşı tarafından, Başkan Büyükkılıç’a, Vali Çiçek’e ve Garnizon Komutanı Taşan’a isimlerinin yazılı olduğu Yukatel Kayserispor forması hediye edilirken, günün anısına Kadir Has Stadyumu’nda hatıra fotoğrafı çektirildi.

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