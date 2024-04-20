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Melikgazi AB Fonu ile elektrikli çöp toplama aracı satın aldı

İlçede AB hibesiyle daha sürdürülebilir bir şekilde çöp toplama hizmeti sağlamak amacıyla elektrikli çöp kamyonunu alan Melikgazi Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir hizmet sunuyor

GÜNDEM 20.04.2024, 18:30
Melikgazi AB Fonu ile elektrikli çöp toplama aracı satın aldı

İlçede AB hibesiyle daha sürdürülebilir bir şekilde çöp toplama hizmeti sağlamak amacıyla elektrikli çöp kamyonunu alan Melikgazi Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir hizmet sunuyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi ilçesine yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamaması ve daha hızlı hizmet etmek için araç filosunu artırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “The Solar City Project” isimli projenin uygulama çalışmaları devam ediyor. İklim değişikliğine sebep olan faktörlerin başında fosil yakıt tüketen araçlar gelmektedir. Proje kapsamında pilot çalışma olarak planlanan ve hizmet araçlarının elektrikli araçlara dönüştürülmesine öncülük edecek bir elektrikli atık toplama aracı satın alındı. AB Fonu ile satın alınan araç Melikgazi'mizde büyük araç girişi için dar ve zor olan yerlerde hizmet verecek. 0 elektrikli ve 0 yeril üretim olan araç ile Melikgazi Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli bir adım daha atmış oldu.  İklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atan Melikgazi Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam edecek ve iklim dostu bir belediye yolunda önemli mesafeler kat edecektir. Elektrikli çöp toplama kamyoneti ile hedefimiz en çevreci ve en sessiz bir şekilde Melikgazi’mizi temizlemek.” dedi.

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