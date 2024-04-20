Manisa'da 286 öğrenciye çevre bilinci aşılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ilkesiyle başlattığı eğitim programları kapsamında Yunusemre ilçesi Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Özel Manisa Hedef Koleji, Gölmarmara Şehit Özcan Yıldız Ortaokulu ve Tiyenli Ortaokulu öğrencilerine “İklim Değişikliği ve Temiz Enerji” konulu eğitim verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ortaokul düzeyi öğrencilerine dünyamızda ve ülkemizde iklim değişikliği ve iklim krizi konularında bilgi vermek amacıyla başlattığı eğitim programlarına Yunusemre ilçesi Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Özel Manisa Hedef Koleji, Gölmarmara Şehit Özcan Yıldız Ortaokulu ve Tiyenli Ortaokulu ile devam etti. “İklim Değişikliği ve Temiz Enerji” konulu eğitimde karbon salınımı, sera gazı oluşumu ve etkileri, temiz enerji ile birlikte iklim krizi konularına değinildi. Düzenlenen eğitim programına toplam 286 öğrenci katılırken, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görevli çevre mühendisleri tarafından öğrencilere karbon salınımı, karbon ayak izi, sera gazı oluşumu ve etkileri, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi konularda bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitimle öğrenciler, iklim değişikliği ve temiz enerji konularında bilgi sahibi oldu.