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Malatya Büyükşehir Belediyesinde seçimin ardından ilk meclis toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında, 16 Nisan 2024 Salı günü Saat 14 00’de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi

GÜNDEM 16.04.2024, 16:45
Malatya Büyükşehir Belediyesinde seçimin ardından ilk meclis toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında, 16 Nisan 2024 Salı günü Saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malumunuz üzere bir seçim süreci geçirdik.  Seçim süresi boyunca asla ayrıştırıcı, kalıplaştırıcı veya ötekileştirişi bir dil kullanmadık.  Seçim çalışmalarımız boyunca sadece Malatya’mızın menfaatleri ve tekrardan yeniden ayağa kalkması için ‘neler yapabiliriz, nasıl hareket ederiz?’ bütün argümanlarımız ve söylemlerimiz bu minvaldeydi.  Biz seçim süreci boyunca hiçbir zaman siyasi polemiklere girmedik.  Buna özen göstererek, dikkat etmeye çalıştık.

Çünkü biz biliyoruz ki bu polemiklerin hiç kimseye bir faydası olmaz. Hem bizler hem de ilçe belediye başkanlarımızla birlikte seçilerek geldik. Vatandaşlarımız bizlere güvendi ve bizleri Meclis’imizde toplanmaya vesile kıldı.  Dolayısıyla vatandaşlarımızın bizlere olan güvenini boşa çıkarmamak lazım.  Meclis’imizde şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin, mahallelerimizin menfaatleri için buradayız. Kimsenin şahsi ikbal peşinde olacağını düşünmüyorum.  Çünkü vatandaşlarımızın ve şehrimizin bizlerden beklentisi var.  Yaşanan depremlerden dolayı şehrimizin durumu ortada hepimiz biliyoruz ama asla umutsuzluk içerisinde olmamamız gerekir. Hatta ve hatta parti gözetmeksizin ortak görüşü, ortak hedefi olmalıdır ve asla ve asla umutsuz olmamalıyız. Bizim ‘bu işi başaracağız’ dememiz lazım.  Bu hususta Malatya’mızın menfaatleri için çok çalışacağız.  Malatya’mızın ihtiyaçları ne ise ihtiyaçları doğrultusunda ilgili bakanlıklarla ve ilgili genel müdürlüklerle temasta olacağız. Malatya’mızın bir an önce ayağa kalkması için elimizden ne geliyor ise onu yapacağız. Dün personellerimizle bayramlaşınca da ifade etmiştik, ‘Malatya’mız ayağa kalktığında asıl bayramımızı hep birlikte yapacağız’ ve ben buna da inanıyorum. İnşallah deprem yaralarımızı sardıktan sonra bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Birlik olalım ve Malatya’mızı hep birlikte ayağa kaldıralım” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde yer alan Meclis Kâtipliği, Meclis Başkan Vekilliği, Encümen Üyeleri ve ihtisas komisyonları üyelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda;

 

Meclis Kâtipliğine

Asil: Ahmet Miraç Topal, Esin Tanrıverdi.

Yedek: Ahmet Gülmez, Yusuf Kocaman.

Meclis Başkan Vekilliğine

 Başkan Vekili Ali Ekinci 2. Başkan Vekili Ramazan Ayhan.

Encümen Üyeliklerine

Eyüp Sağlam, Ali Ekinci, Eyüp Kutlubay, Mulla Hasan Kaplan, Esin Tanrıverdi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna

Eyüp Sağlam, Ahmet Miraç Topal, Ahmet Gülmez, Yusuf Kocaman, Ramazan Ayhan, Günnur Tabel, Hurşit Kuşçu.

Plan ve Bütçe Komisyonuna

Nuh Boyraz, İhsan Sarıtaş, Süleyman Durmaz, Numan Özcan, Mehmet Metin Bölükbaşı, Okay Demirhan, Yunus Şen.

Çevre ve Sağlık Komisyonuna

Ali Fikri Konukçu, Osman Çiftçioğlu, Ekrem Karakuş, Öner Akın, Hüseyin Şimşek, Ümit İzci, Ali Rıza Yücel.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna

Esin Tanrıverdi, Memet Kılıçer, Niyazi Gezegen, Hasan Avşar, İhsan Sarıtaş, Abdullah Günhan, Hüseyin Timur.

Ulaşım Komisyonuna

Ali Ekinci, Yunus Emre Karaman, Ramazan Çetinkaya, Süleyman Durmaz, Gazi Karakaya,  Ergül Günaydın, Serdar Uçar.

Hukuk İhtisas Komisyonuna

Eyüp Kutlubay, Ramazan Ayhan, Gazi Karakaya, Nuh Boyraz, Esin Tanrıverdi, Mehmet Ali Erdem, Serdar Uçar.

Yapılan üye seçimlerinin ardından gündeme eklenen iki gündem maddesinin ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi mali durumu ve personel hareketleri hakkında da Meclis Üyelerine bilgiler aktardı. 

İkinci birleşim 19 Nisan’da

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantılarının II. Birleşiminin de, 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 15.00’de yapılması kararlaştırıldı.

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