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Kayseri Kocasinan kendine yetiyor

GÜNDEM 23.11.2022, 09:15
Kayseri Kocasinan kendine yetiyor

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın hayata geçirdiği vizyon projelerle Kocasinan Belediyesi, ‘Kendi kendine yeten bir belediye’ oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Her defasında “‘Kendi kendine yeten belediye’ ve ‘Kendi kendine yeten bir şehir’ olmalıyız” diyen Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kendi kaynaklarıyla Dünya genelinde stratejik olarak öne çıkan şehirler, gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamda ülkemiz ve şehrimiz için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümden asfalt plentine, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi’ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle ‘Kendi kendine yeten bir şehre’ büyük katkı sağladıklarını ifade etti. ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Şehirler, gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamda ülkemizi ve şehrimizi korumamız için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir” dedi. Hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Geçen yıl hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Özellikle en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olan kentsel dönüşüm için ayrı bir değer ve önem veriyoruz. Vatandaşın ne tür ihtiyacı varsa kentsel dönüşümle gerçekleştiriyoruz. İlçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla büyük ölçekte kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz” ifadelerine yer verdi.

Şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, dünya genelinde gıdanın stratejik olarak öne çıktığını, bundan dolayı da Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi için seferberlik ilan ettiklerini belirterek; “Özellikle pandemi sürecinde yaşadığımız gıdaya güvenin ve öneminin ortaya çıkışını gördük. Kendi kendine yetebilen şehrimiz için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir. Yaptığımız Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında sebze fideleri, 2017 yılında tıbbi ve aromatik bitkiler, 2020 yılında ceviz ve badem ağacı üretimi, 2019 yılında siyez ve 2020 yılında gacer buğdayı ve organik domates fidesi üretimi gibi çalışmalarla tarımsal kalkınmaya büyük destek oluyoruz. Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz. Kayseri’de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemizde ciddi manada her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Yerelden hareketle Türkiye’ye model olacak işler yapıyoruz. Ayrıca ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığımızla yeşillendirme çalışmalarıyla Kayseri’mizi daha da güzelleştiriyoruz. Büyük bir sanayi sitesi gibi çalışan Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'mizde belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. 2016 yılının son aylarında hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi ile birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi olurken hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor. Ayrıca bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu vesile ile ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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