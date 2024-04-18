Kayseri'de Büyükşehir Meclisi toplandı

Yeni meclisin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin iradesine saygı duyuyoruz, onlar bizim başımızın tacı. Kayseri’miz her zaman yerli ve milli anlayışın sesi olmuştur. Kendilerine minnet duyuyorum” dedi.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısı olan Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi 1’inci ve 2’nci Başkan Vekili, Meclis Divan Kâtibi, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

16 ilçeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi 70 meclis üyesi, 5 yıl boyunca önemli kararlara imza atarken, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Büyükşehir Belediyesi, yeni meclis üyeleri ile ilk toplantısını yaptı.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen meclis toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

15 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlanırken, Başkan Büyükkılıç, mecliste yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 1’inci ve 2’nci Başkan Vekili, iki asıl iki yedek Meclis Divan Kâtibi, 5 encümen üyesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve üye sayısının belirlenmesi ile üye seçimi gerçekleştirildi.

Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği’ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisinden 3 asıl, 2 yedek ve meclis dışından 1 üye seçimi yapıldı.

Bu konuda, önerilerde meclis birinci başkan vekilliğine Ahmet Bostancı ve ikinci başkan vekilliğine İbrahim Carlak isimleri önerildi. Meclis Divan Kâtibi üyeliğine Serdar Kavafoğlu, Meral Koşar asil, Ali Kabak ve Sabri Sosun da yedek üye olarak teklif edildi. Encümen üyeliği için Bekir Yıldız, Emine Timuçin, Savaş Gökçe, Sami Yağmur ve Osman Yeniay önerildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Kemalettin Cengiz Tekinsoy, İsmail Ünalmış, Cengiz Ekici, Mustafa Erkek ve Özgür Özer, Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ahmet Tural, Menderes Yıldırım, Kenan Akar, Orhan Say, Senem Ağca teklif edildi.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Meral Koşar, Şerife Parlak, Burhanettin Polat, Ali Kabak, Ahmet Tektaş, Ahmet Bircan ve Mehmet Bulun ile Ulaşım Komisyonu’na Mustafa Güldüoğlu, Ahmet Mithat Karaçavuş, Emre Güneş, Mustafa Durukan, Mustafa Çalıksoy, Davut Umsu ve Ramazan Demirezen önerildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu’na da meclis üyelerince Sami Üstündağ, Serdar Kavafoğlu, Ahmet Erciyes, Selçuk Güntay, Mustafa Dursun, Mehmet Kuşçu ve Şahin Ülker önerildi.

Hukuk Komisyonu’na da Gökhan Ülke, Yusuf Ceran, Hulusi Çavdar, Mustafa İşlemiş, Senem Ağca, Mehmet Berkay Kahveci, Mehmet Işık teklif edildi.

Son olarak Tarihi Kentler Birliği’ne Memduh Büyükkılıç doğal üye, ikinci üye Prof. Dr. Metin Sözen, Ömer Gökçe, Orhan Say ve Ramazan Aylanç asil, Sami Üstündağ ile Emre Güneş de yedek isim olarak teklif edildi.

Gizli oylamada meclis üyeleri, önerilen isimler üzerinde karar kıldı.

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Kayseri’mize yakışır, uyum kültürüne yakışır bir biçimde komisyonların oluşmasını sağlama ve vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi.

Meclis üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılına ait Faaliyet Raporu’nu görüşürken, 2023 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerinin Denetimi hususunda hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyon Raporu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Faaliyet Raporu meclis üyelerince kabul edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Herkes iyi niyetle tavsiyelerde bulundu. Çok şükür Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran bir şehirdir. Büyükşehirlerin konforunu sunan, sıkıntısını yaşatmayan bir şehirdir” dedi.

"KAYSERİ'DEKİ KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Büyükkılıç, milletin iradesine saygı duyduklarını belirterek, “Bizler seçilmiş insanlarız, Kayseri’mizin ya da Türkiye’mizdeki insanların iradesine saygı duyuyoruz. Demokraside iradeye saygı duymak bizim olmazsa olmazımızdır. Huzur içerisinde bir seçim geçmiştir, o manada Kayseri’deki kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kırsal kesime yapılan yatırımların devam edeceğini belirten Büyükkılıç, “Kırsal bölgelere bu dönemdeki kadar yatırıma pay ayrılan bir başka dönem olmamıştır, geçmişi kötüleme anlamında demiyorum, o günün koşullarında yapılmış ama bugünün koşullarında biz daha fazlasını yaptık. Tomarza, Kapuzbaşı şelale yolu gibi bölgelerimiz sıcak asfaltla bu dönemde tanıştı. Ekibime özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KAYSERİMİZ HER ZAMAN YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞIN SESİ OLMUŞTUR"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman yerli ve milli anlayışın sesi olduğuna işaret ederek, “Kayseri’mizin iradesine saygı duyuyoruz, onlar bizim başımızın tacı. Kayseri’miz her zaman yerli ve milli anlayışın sesi olmuştur. Kendilerine minnet duyuyorum. Kültepe’de müzemiz bitti, 3 bin 500 metrekare Sivas yolu üzerinde oyma yer altı müzesi, Türkiye’de benzeri yok. 8 yerde kazı yapıyoruz, Örenşehir’de mozaiklerimiz çıktı, Gaziantep’teki mozaiklerden daha ileri olan bir eser. Fosil müzesi, yeniden ihale edildi” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı, hobi bahçesi, Beydeğirmeni, kent ekmek, dirençli kentler bağlamında birçok konu hakkında da önemli bilgiler vererek, yeni meclis üyelerine, belediye başkanlarına hayırlı olmasını temenni edip, uyum kültürü içerisinde hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Başkan Büyükkılıç ve ekibine yapılan çalışmalar için teşekkür ederken, MHP Grup başkanvekili Halit Demir de kırsal bölgenin her köşesine ulaşabilen bir Büyükşehir olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

CHP Grup Başkan vekili Özgür Özer ise hayırlı, uğurlu yeni bir dönem dileyip, ulaşım alanında rüzgar enerji santralinin çok önemli ve özel proje olduğunu, güzel bir işi desteklediğini belirterek, tüm meclis üyelerine kolaylıklar diledi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu