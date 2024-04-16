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İzmir Karabağlar'da ilk meclis

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde toplanan Karabağlar Belediye Meclisi, 2023 yılı faaliyet raporunu kabul etti Toplantıda ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi

GÜNDEM 16.04.2024, 09:31
İzmir Karabağlar'da ilk meclis

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde toplanan Karabağlar Belediye Meclisi, 2023 yılı faaliyet raporunu kabul etti. Toplantıda ihtisas komisyonlarının üyeleri de belirlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerel seçimler sonrasında ilk olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çevre Komisyonunun adı “Çevresel Sürdürülebilirlik”, Spor, Gençlik ve Çocuk Komisyonunun adı  “Gençlik Spor”, Kadın-Erkek komisyonunun adı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Kültür-Sanat komisyonunun adı “Kültür Turizm ve Sanat”, Doğal Afetler Komisyonunun adı da “Dirençli Kentler” olarak değiştirildi. Ayrıca “Bağımlılıkla Mücadele” ve “Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri” komisyonlarının kurulması kararlaştırıldı.

Yapılan seçimler sonucu ihtisas komisyonları şöyle oluştu:

Hukuk: Ceren Leyla Gür Önalan, Savaş Akıncı, Mehmet Türkbay, Derya Pala, Fatma Kuzu, Sağlık: Nurcan Pirgan Çakır, Ezgi Aktaş, Selami İyier, Cihan Demir, Ahmet Canbaz, Çevresel Sürdürülebilirlik: Rahile Yeni, Kemal Özdönmez, Ömer Öktem, Serap Eyce, Uğur, Özcan Esnaf: Abdulvahap Batihan, Kadir Dalgıç, Murat Özmen, Ayhan Uzunay, Bekir Kalaylı Pazaryerleri: İnan Karakoyun, Nedim Topaloğlu, Kadir Dalgıç, Hasan Acar, Bekir Kalaylı Engelliler: Nurcan Pirgan Çakır, İnan Karakoyun, Kerim Ülge, Uğur Durmaz, Ahmet Demirci Burs ve Eğitim: Ömer Ökten, Ekim Ulaş Büyükdağ, Murat Özmen, Kader Ertemiz, İbrahim Ulubaş Gençlik Spor: Nedim Topaloğlu, Ekim Ulaş Büyükdağ, Kemal Özdenmez, Cihan Demir, Ahmet Canbaz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Nurdan Şenkal Uçar, Ekim Ulaş Büyükdağ, Ezgi Aktaş, Derya Pala, Uğur Özcan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler: Burcu Uğantaş, Rahile Yeni, Kemal Özdenmez, Kader Ertemiz, İbrahim Ulubaş Kültür Turizm ve Sanat: Burcu Uğantaş, Selami İyier, Kerim Ülge, Serap Eyce, Kader Ertemiz Kentsel Dönüşüm: Elvin Sönmez Güler, Zafer Levent Yıldır, Osman Sarı, Fırat Eroğlu, Kazım Erten Hayvan Hakları: Ezgi Aktaş, Nurdan Şenkal Uçar, Osman Sarı Fatma Kuzu, Hasan Acar Dirençli Kentler: Ömer Ökten, Nurcan Pirgan Çakır, Serkan Yıldız, Ahmet Demirci, Uğur Durmaz Bağımlılıkla Mücadele: Nedim Topaloğlu, Kadir Dalgıç, Ahmet Canbaz, Murat Özmen, İbrahim Ulubaş Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri: Osman Sarı, Selami İyier, İnan Karakoyun, Fırat Eroğlu ve Ayhan Uzunay

Mecliste daha sonra 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü.CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve meclis üyelerinin değerlendirmelerinin ardından kürsüye gelen Başkan Kınay, faaliyet raporunda önceki dönem Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eleştirilerin eksikleri görmek ve iyi işleri büyütmek için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, “Öncelikle yokluğun ve yoksulluğun bu kadar yoğun olduğu Karabağlar’da, pek çok çalışmanın yapıldığı faaliyet raporunda çok net görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize ve koşullara rağmen Karabağlar Belediyesi’nin bütçesini yönlendirdiği, yatırımdan vazgeçmediği, her koşulda olumlu çalışmalar yapmaya çalıştığı ortadadır. Karabağlar’da  çok sayıda çalışma ve düzenlemeye ihtiyaç olduğu noktasında hemfikiriz. Ülke gerçekleri ışığında yapılan doğru eleştirileri, kentimizi geliştirmek için dikkate alacağız” diye konuştu.

Sadece Karabağlar’a değil İzmir’e değer katacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin yaz aylarında hizmete açılacağını anımsatan Başkan Kınay, “Karabağlar Belediyesi’nin devam eden pazaryerleri, spor merkezleri gibi projelerinin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyemizin yatırım programına aldığı projelerle, 2024 yılında daha aktif belediyecilik örneğini sergileyeceğiz. Bunu her türlü iyi eleştiri ve katkıyı dikkate alarak, meclisimiz, yönetimimizle, sürece katılacak her bir vatandaşımızla birlikte yapacağız” diye konuştu. Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

BİRLİK ÜYELERİ BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca, Ege Belediyeler Birliği asil üyeliğine Ömer Ökten, yedek üyeliğine Uğur Özcan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği asil üyeliklerine Nedim Topaloğlu, Murat Özmen, Ahmet Demir, yedek üyeliklere de Ezgi Aktaş, Ekim Ulaş Büyükdağ ve Serap Eyce seçildi.

Sosyal Yardım Komisyonu Nurcan Pirgan Çakır, Murat Özmen ve Bekir Kalaylı’dan oluştu.

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