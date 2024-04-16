İzmir Güzelbahçe’de sahil projesine ilk kepçe

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay göreve gelir gelmez seçim vaatlerinden biri olan ‘Sahil Projesi’ için ilk kepçeyi vurdu.İZMİR (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerinde Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay seçim vaatlerinden biri olan ‘Sahil Projesi’ için ilk çalışmalara başladı.

Belediye Meclis üyeleri ve ekiplerle birlikte önce sahili gezen Başkan Günay, çalışmaları yerinde inceledi yapılacaklarla ilgili sabah yürüyüşü yapan vatandaşlara da sahille ilgili bilgi verdi.

Mazbatayı alır almaz projeleri hizmete koyacakalrını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Mazbatamızı aldık, bayramı geçirdik ve dönüşünde hemen sahil projesi için kolları sıvadık. Meclis üyelerimiz de aramızda bugün. Ekiplerimizle birlikte ilk kepçeyi vurduk ve çalışmalarımıza başladık. Projemizde vaat ettiğimiz tüm uygulamaları burada göreceksiniz. Balık halinden başlayıp gece pazarına kadar devam eden, 800 metrelik sahil şeridindeki; yürüyüş yolları, oturma alanları,aydınlatmalar, peyzaj düzenlenmesi ve iş yeri cephelerini doğal taş ile kaplayarak modern görünüme kavuşturacağız. Vatandaşımız bu yaz modern bir sahilde yürüyüş yapmanın keyfine varacaklar. Burada işletmelerimizi de mağdur etmeden hızlı bir şekilde çalışmalarımızı bitirip yaza hazır hale getireceğiz. Söz verdiğimiz gibi her bir projemizi zamanı geldiğinde gerçekleştireceğiz. Artık seçim bitti. Güzelbahçeliler bizden hizmet bekliyor. Artık hizmet zamanı, artık iş yapma zamanı” diye konuştu.