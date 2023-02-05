İstanbul Valiliği saat vererek uyardı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 17:00'dan sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği saat vererek kar uyarısı yaptı.

Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyararak, "Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1622196609281843200