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İmamoğlu Turgut Özal’ı anma törenine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 31’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı

GÜNDEM 17.04.2024, 13:53
İmamoğlu Turgut Özal’ı anma törenine katıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 31’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31. yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk ile Turgut Özal’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Merhum Özal’ın öz geçmişinin okunması ve saygı duruşuyla başlayan tören okunan duayla sona erdi. İmamoğlu, anma töreni sonrası Özal ailesine taziyelerini sundu.

ANI MEKANINI ZİYARET ETTİLER

Resmi törenin ardından Yılmaz, Gül ve askeri erkan, İmamoğlu eşliğinde İBB tarafından yapımı 2023 yılında tamamlanan ‘8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı’nı ziyaret etti. Heyet, merhum Özal’ın fotoğraflarının yer aldığı müze bölümündeki koleksiyonları inceledi.

ÇOK ÖZEL BİR DÖNEME İMZA ATTI, MÜHRÜNÜ BASTI 

İmamoğlu, ‘8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekân’ında Turgut Özal Platformu’nun düzenlediği panele de katılarak kısa bir konuşma yaptı. Özal’la çocukluk yıllarında tanışma hikayesini paylaşan İmamoğlu, “Çocuk yaşta merakla otobüsüne yaklaşıp gördüğüm ve ilgiyle takip ettiğim ve 10-11 yıllık özellikle o dönemdeki zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı aşkın zamanında çok özel bir döneme imza atmış, mührünü basmış, hizmetleriyle farklı tutum ve tavırlarıyla birçok konuda tıkanmışlığın önünü açmış rahmetli Turgut Özal'ın çok değerli katkısı olmuştur… Takip ettiğim bir süreçten sonra dünyanın en güzel şehrine Belediye Başkanı olup beğeniyle takip ettiğim bir Cumhurbaşkanımızın burada bir müzesinin yapılmasına katkı sunabilen bir kişi olabiliyorsam bu da benim aynı zamanda hem Türkiye Cumhuriyeti'ne minnet duymamı gerektiriyor, hem de böylesi güzel bir süreci bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e de elbette hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletmek istiyorum” diye konuştu.

“HOŞGÖRÜ ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ”

Anı Mekanının yapılış sürecini özenle takip ettiğini kaydeden İmamoğlu, “Umarım devletimize ve milletimize hizmet etmiş bütün devlet büyüklerimizin, devletimizin hizmet etmiş bütün insanların hak ettikleri değeri, hak ettikleri ortamı yaşadıkları, herkesin hoşgörüsüyle karşıladıkları uyumlu, birbirine saygı duyan, birbirini minnetle yad eden, birbirine teşekkür edebilecek bir geleceği ülkemizde hep beraber var ederiz. Gerçekten hoşgörü ülkesi olmak durumundayız. Birbirini çok seven yurttaş bütünü olmak zorundayız. Doğusu batısı, güneyi, kuzeyi, farklı inancı, farklı yaşam biçimiyle bir vatanın önemli bireyleri parçası olma bilinciyle hareket etmek zorundayız.  Rahmetli Özal da bunu aşılamak için büyük gayret göstermişti. Tekrar 8’nci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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