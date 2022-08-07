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İçişleri Mardin Bagok'u 'Abluka'ya aldı! Eren Abluka 31 başladı

GÜNDEM 07.08.2022, 13:01
İçişleri Mardin Bagok'u 'Abluka'ya aldı! Eren Abluka 31 başladı

İçişleri Bakanlığı Mardin’de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Operasyonu başlattı.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin'de Eren Abluka-31 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ERDİNÇ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel timin görev aldığı öğrenildi.

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