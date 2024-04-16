HEKTAŞ iddiaları yalanladı

Tarım sektöründe faaliyet gösteren HEKTAŞ, Orhangazi tesisleri yanında bulunan yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda tarım ilaçları üretimi, tehlikesiz atıktan bakır sülfat üretimi ve fonksiyonel sıvı gübre üretim tesisi kurmak için hazırlıklara başlandığını belirten bir açıklama yaparak, tesisin işletilmesi için gerekli olan suyun İznik Gölü’nden temin edileceğine ve çevreye zarar verileceğine yönelik iddiaları yalanladı.

BURSA (İGFA) - İznik gölü kenarına kurulması planlanan kimyevi gübre üretim tesislerinin gölden su kullanacağı iddialarının üzerine HEKTAŞ'tan yeni bir açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada tesisin işletilmesi için gerekli olan suyun İznik Gölü’nden temin edileceğine ve çevreye zarar verileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

HEKTAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Tarım sektörünün çözüm ortağı olan HEKTAŞ, Orhangazi tesislerinin yanında bulunan yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda tarım ilaçları üretimi, tehlikesiz atıktan bakır sülfat üretimi ve fonksiyonel sıvı gübre üretim tesisi kurmak için hazırlıklara başlamıştır.

Kurulması planlanan işletmeler hali hazırda aynı lokasyonda kurulu olan Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, tarımsal uygulama alanları ve seraların tamamlayıcı unsuru olarak planlanmış ve şirketin üretim tesisleri ile Ar-Ge ve ürün geliştirme uygulamalarının tek yerde toplanması amaçlanmıştır.

Söz konusu tesisin işletilmesi için gerekli olan suyun İznik Gölü’nden temin edileceğine ve çevreye zarar verileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İşletmemizin üretim aşamalarındaki su ihtiyacı iddia edildiği gibi İznik Gölü’nden değil BUSKİ’ye (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ait şebekeden karşılanacaktır.

21.03.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan ÇED başvuru dosyasının 49’uncu sayfasında tesisteki su tüketimine ilişkin bilgi verilmiştir. Buna göre; proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personelin içme suyu ihtiyacı satın alma yoluyla sağlanacak, kullanma suyu ihtiyacı ise BUSKİ’ye ait şebekeden karşılanacaktır.

Tesisin üretim faaliyetlerinde kullanılması planlanan 242 m3/gün suyun tamamı şebekeden karşılanacak olup, ÇED başvuru dosyasında da farklı bir su tüketim kaynağı gösterilmemiştir.

Tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gerçekleştiren HEKTAŞ, çevreye duyarlı ve saygılı şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Tesisle ilgili ÇED süreci de bu anlayış ve kapsamda devam etmektedir.

Saygılarımızla."