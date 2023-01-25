Gizli tanık videosuna Emniyet'ten açıklama

Sosyal medyada Sedat Peker suç örgütünün gizli tanığı olduğu beyan edilen şahsa ilişkin herhangi bir 'koruma kararı' olmadığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 24 Ocak 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Sedat Peker suç örgütü gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntüleri verildiğinin altı çizilirken, "Bu şahıs üzerinden bazı iddialar dile getirilmiş ise de; bahse konu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı, adli yönden verilen kararların ise Bağımsız Yargı Organlarının yetkisinde olduğu; söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı, kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur" ifadeleri yer aldı.