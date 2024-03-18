Gebze'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı

Gebze Pelitli'de meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 kişi patlama anında vefat ederken, 6 kişi yaralandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi bulunan beton fabrikasında meydana gelen patlama, ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathanesinde yaşandı.

Sanayi tüpünün patlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, fabrikanın yönetim kurulu başkanı Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

6 yaralı ise ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yazılı yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildiği, bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiğinin anlaşıldığını duyururken, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.