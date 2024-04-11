Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün belini doğrultmasına müsaade etmeyerek inlerinde vurmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1778365733254148107