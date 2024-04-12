Fahrettin Altun: Sessiz kalanlar soykırım suçuna ortaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in, TRT Arabi ekibine düzenlediği hava saldırısıyla ilgili, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İşgalci İsrail'in gazetecileri kasıtlı olarak hedef alması hız kesmeden devam ediyor.

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir.

İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail’i cesaretlendirmektedir.

Artık yeter! Uluslararası toplum gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir.

Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail’in soykırım suçuna ortak olanlardır.

Bir kez daha İsrail'in Gazze'de Gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah’tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”