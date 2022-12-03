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Edirne Valisi'nden uyuşturucuyla mücadele mesajı

GÜNDEM 03.12.2022, 14:31
Edirne Valisi'nden uyuşturucuyla mücadele mesajı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Karaağaç Mahallesi’nde STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Karaağaç Mahallesi’nde  STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Karaağaç Mahallesi’ nde yapılan buluşmada STK temsilcilerine, kanaat önderlerine ve diğer katılımcılara Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Kırbıyık, uyuşturucu ile mücadelede özellikle önleyicilik faaliyetinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık; “İnsanların uyuşturucuyu helal yoldan temin etmesi mümkün değil. Bu sebeple ya gaspa ya hırsızlığa bulaşıyorlar. Bununla birlikte kendi sağlığını, kendi geleceğini tamamen riske atıyor. Aileler de bundan son derece olumsuz etkileniyor. Bizim bu çocuklarımızı tekrar toplumsal hayata kazandırabilmemiz neredeyse imkânsız hale geliyor. Dolayısıyla bizim en önemli fonksiyonumuzun önleyicilik olması lazım. Bu konuda da hep birlikte gayret göstereceğiz İlin valisi olarak biz elimizden geleni yapacağız. İlgili kurumlarımızın yetkileri burada, onlar ellerini taşın altına koyacak. Ama bu sadece kamunun yapacağı bir iş değil. Vatandaşlarımızın da mahalledeki büyüklerinizin de kanaat önderlerimizin de bu işe destek vermesi çok önemli. Nereye gidersek gidelim uyuşturucu ile ilgili belli bazı şeyler bize anlatılıyor. Ancak bu konuda ihbar sayısı oldukça düşük. Bu mekanizmayı etkin şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Bu konuda sizlerin de sürece katkı vermesini istiyorum. Ne kadar gencimizin evladımızın hayatını etkileyebilirsek, ne kadar kişinin hayatını bu illetten uzak tutabilirsek kendimizi o kadar başarılı sayacağımız bir süreçtir bu. O yüzden bu akşam hem YEDAM hem Sağlık Müdürlüğümüz hem de emniyetten görevli arkadaşlarımız bu konuyla ilgili bilgiler verecekler. Dediğim gibi uyuşturucu ile mücadelede sizlerin bize vereceği destek çok önemli. Özellikle ihbar mekanizmasını etkin kullanma konusunda hazırlanmış UYUMA isimli programı tanıtacaklar. Tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede bize destek olmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Buluşmada Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) adına söz alan Sebahattin Bilgiç, YEDAM’ın faaliyetleri, bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalar, verilen hizmetler ve destekler konusunda bilgiler verdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden görevli yetkili ise NARKOTİM, Narkolog, Narko Rehber", "Narko Nokta", "Narko Tır" ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonunu (UYUMA) ile çocuklarımızın ve gençlerimizin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Katılımcılar hep birlikte UYUMA aplikasyonunu telefonlarına indirerek kullanmaya başlamış oldu.
Buluşmanın son kısmında Karaağaç Ardaspor kulübü sporcuları ile bir araya gelen Vali Kırbıyık, bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, STK temsilcileri, katılımcılar ve Ardaspor kulübü sporcuları, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla “Kadına El Kalkamaz” pankartı önünde fotoğraf çektirdiler.

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