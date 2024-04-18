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Edirne'de cinayet
İpsala'nın Kumdere köyünde 49 yaşındaki Y K tabancayla vurularak yaşamını yitirdi
GÜNDEM 18.04.2024, 17:24
İpsala'nın Kumdere köyünde 49 yaşındaki Y.K. tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde Y.K. (49), henüz bilinmeyen nedenle M.Ö. (67) tarafından tabancayla vuruldu.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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