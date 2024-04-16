Düzce'de ilaçlama çalışmaları yeniden başladı

Düzce Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışmasına yeniden başladı. Şubat ayından itibaren periyodik planlama doğrultusunda 5 ekiple mücadelesini sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü, ısınan havanın etkisi ile uçuşmaya başlayan sivrisinek ve karasineklere karşın ahır, gübre, foseptik ve durgun suların ilaçlanmasını sağlıyor.DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında çalışmalarını sürdüren 5 ilaçlama ekibi, Şubat ayı itibariyle başlattığı sivrisinek ve karasinek mücadele programı kapsamında ahır, gübre, tuvalet kuyusu, foseptik ile sürekli durgun su bulunan ya da biriken jit alanlarında larva ve uçkun mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor.

63 mahalle genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında 47 mahallede ahır, foseptik, tuvalet kuyusu, jit ve durağan su ilaçlamalarının tamamlanmasını sağlayan ekipler, kalan 16 mahalle genelinde ise ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıllık plan dahilinde artarak devam edecek olan ilaçlama programını harfiyen yerine getirmek için hareket eden müdürlük ekipleri, son 5 yılda Türkiye’nin kuzey bölgelerinde yayılan istilacı bir tür olan Asya Kaplanı olarak adlandırılan sivrisinek türüne karşı da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Düzce’de oldukça çoğalmaya ve rahatsızlık oluşturmaya başlayan Asya Kaplanı sivrisineğinin, mevcut var olan türlerden farklı olarak temiz suya yumurta bırakabildiğine dikkat çeken ekipler, bu durumun bahçe sebzeciliği ve hobi bahçeciliğinin yoğun olarak yapıldığı Düzce’de sinek için uygun çoğalma alanlarının oluşturduğunu ve hiçbir önleyici tedbir (kapan ya da sineklik) alınmadan depo edilerek biriktirilen suların doğal çoğalma alanları haline geldiğini kaydetti.

Vatandaşlara, başta kendileri, aileleri ve çevrelerinin sağlıkları için su biriktirilen alanların kapaklarının kapalı tutulması yahut 3 günde bir sularının değiştirilmesi tavsiye edilirken, bidon, varil ve saksı altlarının da kuru tutulması ile larva oluşumunun engellenebileceğine dikkat çekildi.