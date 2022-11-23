Bursa Osmangazi'de deprem odaklı örnek proje: Soğanlı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’de yatay şehirleşme konusunda örnek olan Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, riskli alanda devam eden 8. etabı ile tüm ilçeye yayılıyor. Rezerv alanda inşa edilen depreme dayanıklı 3 binden fazla konutta güvenli yaşam devam ederken, riskli alanda da yeni konutlar hızla yükseliyor.BURSA (İGFA) - Deprem kuşağında bulunan Bursa’da muhtemel bir depreme karşı yapılan hazırlıkların başında ise kentsel dönüşüm çalışmaları geliyor.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan ve Bursa’nın merkezindeki Osmangazi’deki kentsel dönüşüm çalışmaları da önemini bir kez daha göstermiş oldu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren modern ve planlı bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak ‘Daha modern ve güvenli bir Osmangazi’ için çıktıkları yolda önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Zemin+5 kat modeliyle Soğanlı’da başlattıkları kentsel dönüşümün büyüyerek geniş bölgeye yayıldığını belirten Başkan Dündar, "Örnek şehircilik projemizin 8. etabı şu anda riskli alanda devam ediyor. Belediye olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, özel sektörü de harekete geçirdi” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, bugüne kadar tamamlanan 7 etabıyla Bursa’nın çarpık ve plansız görüntüsüne son verdiğini anımsatan Başkan Dündar, altyapı çalışmaları ile birlikte geniş yollar ve kaldırımlar, pazar alanları, yeşil alan, park ve meydanlar, spor tesisleri, sosyal donatı ve ibadet alanları ile bölge tam anlamıyla modern şehirciliğin merkezi olduğunu kaydetti.

12 BİN KİŞİLİK GÜVENLİ ŞEHİR ORTAYA ÇIKTI

Osmangazi Belediyesinin Soğanlı’da bugüne kadar verdiği 2 bin 434 adet konut ruhsatının yanı sıra, özel sektör tarafından bölgede yapılan 271 konut ile birlikte bölgede toplam 2 bin 705 adet daireye ruhsat verildi. Böylece, Osmangazi Belediyesi ve özel sektör tarafından Soğanlı’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamında, yaklaşık 12 bin kişilik yeni bir şehir ortaya çıkmış oldu.

Soğanlı’da tamamlanan 7 etapta modern bir yaşam alanı ortaya çıkarken, riskli alandaki hak sahipleri ile yapılan anlaşmalar ve gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonucu elde edilen alanda depreme dayanıklı konutların inşasına başlandı. Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki riskli alanda başlayan çalışmalarda ilk olarak 80 konut ve 26 ticari alan inşa edilecek.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 8. etabındaki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’de şehircilik anlamında bir model olduğuna vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm hamlesi sadece Soğanlı ile sınırlı kalmayarak, ilçenin dört bir yanına yansıdı. Soğanlı’da etap etap büyüyen dönüşüm, Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde özel sektörü de teşvik etti.