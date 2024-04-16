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Bursa İnegöl'de gençlerin yoluna ışık tutacak etkinlik başladı

İnegöl Belediyesi’nin Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlediği 6 Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri başladı 2 gün açık kalacak olan, 11 ve 12 Sınıf öğrencilerine yol gösterecek etkinlikte 21 üniversite ile 12 meslek standı yer alıyor

GÜNDEM 16.04.2024, 13:36
Bursa İnegöl'de gençlerin yoluna ışık tutacak etkinlik başladı

İnegöl Belediyesi’nin Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlediği 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri başladı. 2 gün açık kalacak olan, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yol gösterecek etkinlikte 21 üniversite ile 12 meslek standı yer alıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde gençlerin yoluna ışık tutacak 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

Gençlerin hayatına yön verecek üniversite ve meslek tercihi konusunda en doğru kararları verebilmeleri, doğru seçimleri yapabilmeleri adına 5 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl 6’ncı kez kapılarını öğrencilere açtı. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan İnegöl Belediye Spor Salonunda düzenlenen 6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinde bu yıl 21 üniversite ve 12 meslek standı olmak üzere toplam 33 stant yer alıyor.

2 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK

16-17 Nisan tarihlerinde 2 gün boyunca açık kalacak etkinlik bugün 09.30-16.30, 17 Nisan Çarşamba günü ise 09.30-15.30 saatleri arasında açık olacak. Organizasyonda 11 ve 12. sınıf öğrencileri stantları ziyaret ederek üniversiteleri ve bölümleri tanıyıp meslekler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

6. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği, bu sabah 10.00’da yapılan törenle kapılarını açtı. İlçe protokolü ile öğrencilerin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Milli Eğitim Müdür Vekili Salih Aybaş, “Öğrencilerimizin gelecek tercihlerini belirleyecek bilinçli bir gençlik yetiştirmek amacıyla İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi ve Psikolojik Danışmanlardan oluşan ekibimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışından devlet ve vakıf üniversiteleri ile mesleklerin tanıtıldığı Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliğimiz 2 gün sürecek. 6’ncısını düzenlediğimiz bu etkinliği her yıl yaklaşık 10 bin öğrencimiz ziyaret etmektedir. Ülkemizde kalifiye eleman sorunu yaşanmaktadır. Bunun da bilinçsiz üniversite meslek tercihinden kaynaklandığı bilinmektedir” dedi.

“İNEGÖL’ÜN BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

UÜ İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt ise “Üniversite tercihi yapmak kolay bir durum değil. Ancak çalışan, gayret eden, önemli bir zamanını bu anlamda harcayan öğrencilerin mutlaka başarılı olacaklarına inanıyorum. Buradaki organizasyon meslek tercihi ve üniversite seçimi. Tercih dönemlerinde bakıyoruz zaman zaman aileler üniversiteleri dolaşıyor. Tercih yapabilmek için önce belli bir başarıyı yakalamış olmak gerekiyor. Bu anlamda İnegöl’ün başarılı olduğunu düşünüyorum. Değerli gençler çok çalışmamız lazım. Bu manada ben bu organizasyonu düzenleyen ve bir farkındalık oluşturmaya çalışanları tebrik ediyorum. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

21 ÜNİVERSİTE VE 12 MESLEK TANITILACAK

Belediye Başkanı Alper Taban ise 6’ncısı gerçekleşen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri için bir araya geldiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu çok kıymetli bir iş. Çünkü gerçekten faydalı olduğumuzu görmek beni de çok mutlu ediyor. Kaynaklarımızı sizler için doğru bir şekilde kullanabilmek bizleri mutlu ediyor. Tabi biz bunu kendi başımıza yapmıyoruz, çok kıymetli paydaşlarımız var. Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Rehberlik Araştırma Merkezimiz, Üniversitemiz destek veriyor. Burada 21 üniversite ve 12 meslek tanıtımı olmak üzere 33 stant yer alacak. Kamu kurumlarımız olacak. Ben destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

“Biz öğrenci kardeşlerimizin geleceğe dair sağlıklı bir şekilde yol almalarını, ilerlemelerini, meslek ve üniversite tercihlerini yapabilmeleri adına katkı vermek istedik. Daha önce de kültür sanat etkinlikleri, teknoloji fuarları, gençlik konserleri, kitap fuarları, teknofest gezileri, proje ekipleri, sosyalleşme adına ve hobilerini yapabilmeleri adına pek çok işler yaptık. Halk dansları topluluğumuz, yüzme havuzumuz, nöbetçi kitaphaneler, spor imkanları, akademik destekler, eğitim yardımları, staj destekleri, Kariyer ve İstihdam Merkezi oluşturarak çeşitli destek ve faaliyetler gibi pek çok konuda gençlerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

“BİZİMLE FİKİR VE ÖNERİLERİNİZİ PAYLAŞIN”

“Gençlerimiz bugünün de yarının da temsilcileri. 18 yaşına gelen gencimiz seçme ve seçilme hakkına sahip oluyor. Bunlar değerli şeyler. Sizlere verilen önemin göstergesi. Sizler de hayata en güzel şekilde tutunacaksınız, meslek sahibi olacaksınız, yöneticiler olacaksınız, çalışan, üretenler olacaksınız. Bizler de bu yolda sizlerin yanınızda destekçiniz olacağız. Bizlerle lütfen fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi paylaşın. Her fikir çok önemli.”

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