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Başkan Yalçın: “Yaşam çıtasını çok yükselttik”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte yeni dönem muhtarlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi Burada konuşan Başkan Yalçın, muhtarları tebrik ederken sunulan hizmetlerin kalitesinden bahsederek, “Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik ” dedi

GÜNDEM 19.04.2024, 11:34
Başkan Yalçın: “Yaşam çıtasını çok yükselttik”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte yeni dönem muhtarlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Burada konuşan Başkan Yalçın, muhtarları tebrik ederken sunulan hizmetlerin kalitesinden bahsederek, “Vatandaşımızın yaşam çıtasını çok yükselttik.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’in yanı sıra birim müdürleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Yalçın, “Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Tebrik ederim.” derken, 5 yıllık geçen dönemde 47 kez muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu konuda diğer ilçelerin muhtarlarının da bu güzelliği kendilerinin de yaşamak istediklerini belirten Başkan Yalçın, “Asker uğurlamada, düğünlerde, cenazelerde, ziyaretlerde, açılışlarda, ağaç dikmelerde derken epey bir araya geldik. 47 toplantı az değil.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, vatandaşa sunulan hizmetin çıtasının çok yükseldiğine dikkat çekerek, “Gittiğimiz yerlerde, yurtlarda yemeğimiz iyi çıkmıyor, elektriğimiz kesiliyor, sıcak suyumuz akmıyor, okula gitmekte sıkıntı çekiyoruz, bir odada 10 kişi kalıyoruz gibi konular artık konuşulmuyor. Artık bizlerden yüzme havuzu veya bowling salonu gibi isteklerde bulunuluyor. Köylere gittiğimizde artık hız kesici de isteniyorsa bu da güzel bir şey. Vatandaşımızın çıtası çok yükseldi. Eksiğimiz var mı var. En kısa sürede tamamlayacağız.”

Muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Yalçın, “Görev aldığımız yeri sahiplenip var olan imkanları belirleyip, ilçe belediyesinden, kaymakamlıktan, valilikten ve diğer resmi kurumlardan mahallem adına ne isterim dediğinizde yardıma hazırız.” Şeklinde konuştu.

KIRSALA İNTERNET MÜJDESİ

Başkan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Köylerimizin neredeyse tamamının giriş çıkışında kamera var. İnternet çekmeyen kırsalımızın dışında hepsinde kurulu. İnternet bu yıl inşallah milletvekillerimizin de desteğiyle bütün köylerimize gelecek. Kameralarımız sadece kış çalışmalarımızda değil, asayiş olaylarında da çok önemli görevleri yerine getiriyor. Allah nasip ederse 5 yıl birlikte hizmet edeceğiz. Hep birlikte bize verilen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız.”

“TÜRKİYE’NİN EN ŞANSLI İLÇESİNDE GÖREV YAPIYORSUNUZ”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de sözlerine muhtarları tebrik ederek başlarken, muhtarların Türkiye’nin en şanslı ilçesinde görev yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Dönmez, “Sayın başkanımız size anlatmaya gerek yok. Bugüne kadar en az 50 belediye başkanıyla çalıştım. Başkanımızın vatan millet önceliğiyle birlikte tecrübeden kaynaklanan pratikliği var. Bir konu gündeme geldiğinde konunun cevabını 5 dakika içinde alıyorsunuz. Bu güzel bir haslet, büyük bir şans. Sizler şanslı bir ortamda 5 yıl boyunca muhteşem bir tablo içinde vatandaşımıza hizmet edeceksiniz.

Kaymakam Dönmez, 14-15 Mayıs OSB’de düzenlenecek “Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı”na iş arayanların başvurmalarını sağlamaları konusunu hatırlatarak sözlerini tamamladı.

“BİZ SÖYLEDİK BAŞKANIMIZ YAPTI”

Kendilerini tanıtan muhtarlar da Başk

an Yalçın ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. 4 dönem Ardıç Muhtarlığı yapan Alper Solak, “Başkanımızla çalışmaktan gurur duyuyorum” derken, Yenidoğan Muhtarı Adem Atasoy da, “Bugün ben ikinci dönemimdeyim diyebiliyorsam başkanımızın sayesinde oldu. Biz söyledik o yaptı. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

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