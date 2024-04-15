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Başkan Sami Er personelle bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “6 Şubat depremlerinin yaralarını sardığımızda asıl bayramı hep birlikte yapacağız” dedi

GÜNDEM 15.04.2024, 14:27
Başkan Sami Er personelle bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “6 Şubat depremlerinin yaralarını sardığımızda asıl bayramı hep birlikte yapacağız” dedi.

MALATYA  (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi personelleri ile bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında (fuaye alanı) düzenlenen bayramlaşma törenine, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

ALLAH’A HAMD OLSUN BAYRAMI HUZUR İÇERİSİNDE GEÇİRDİK

Büyükşehir Belediye personelleri ile bayramlaşma programında konuşan Başkan Er, “Ramazan Bayramı dolayısıyla toplanmış bulunmaktayız. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah’a hamd olsun güzel bir Ramazan ayı geçirdik, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ödül olarak da Allah bizlere bayramı bahşetti. Allah’a hamd olsun bayramı huzur içerisinde geçirdik. Bayram; huzurdur, paylaşımdır, sevgidir, saygıdır. Bayramı kardeşlik hukuku içerisinde yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü huzurun, kardeşliğin olmadığı yerde düzen de nizam da sevgi de olmaz. Hepimiz insanız hepimiz kardeşiz birbirimizle hoşgörü ve güzel duygular içerisinde yol almamız gerektiğini düşünüyorum.

Ülke olarak zor bir coğrafyadayız. Dünyada da maalesef İslam coğrafyası olarak buruk bir bayram geçirdik. Başta Gazze’de yaşanan savaş olmak üzere İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz zulüm altında ve çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu da bizim buruk bir bayram geçirmemize neden oldu” dedi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA BAYRAMLARIMIZI BURUK YAŞADIK

Başkan Er konuşmasının devamında, “Malatya olarak da 6 Şubat depremlerinden sonra bayramlarımızı buruk yaşadık. Seçim çalışmaları süresi boyunca memleketimizdeki konteynerleri tek tek ziyaret ettim. Bu süreçte şehrimiz ne olacak? Vatandaşlarımızın bir an evvel kalıcı konutlarına geçmelerini nasıl sağlarız? Bunların istişaresi içinde olduk. Çünkü vatandaşlarımızın düzenli yaşaması gerektiği düşüncesinin bilincindeyiz. O nedenle buruk bir bayram geçirdik. Bizim asıl bayramımız hep birlikle Malatya’mızı ayağa kaldırdığımız zamandır. Bunun içinde hepimizin el birliyle sevgi, kardeşlik, huzur içerisinde bir yönetim sergileyerek, şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız.  Yoksa uyumsuzluklarla bu iş hiçbir yere varmaz. Umudumuzu tüketmememiz lazım. Bizler bu şehrin umudu olmalıyız. O nedenle hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyin. Umutsuzluk en büyük hastalıklardan bir tanesidir. Bu hususta kendimize, müktesebatımıza ve siz çalışanlarımıza güveniyoruz. Bu bağlamda inşallah Malatya’mızı en kısa sürede ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda Allah’a hamd olsun güçlü bir Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz var. Böylelikle Malatya’mız kısa sürede ayağa kalkacaktır. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sardığımızda asıl bayramı hep birlikte yapacağız. Allah bizlere daha nice güzel bayramlara ulaşmayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

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