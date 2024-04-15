Başkan Özdemir’den yoğun mesai

Göreve geldiği ilk günden bu yana çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüfer’i ortak akılla yönetmek için yola çıktık. Şimdi bunu uygulama zamanı. Nilüfer’deki hizmet çıtasını daha da yukarı taşıyacağız” dedi.BURSA (GFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkanlık görevine seçilmesinin ardından çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Güne, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda başlayan Başkan Şadi Özdemir, birim müdürleri ve başkan yardımcılarından brifing aldı. Fen işleri, ulaşım, mali hizmetler başta olmak üzere birçok müdürlüğün çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, değerlendirmelerde de bulundu. Başkan Özdemir, belediye yönetimiyle yaptığı toplantının ardından, kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla Halk Evi’ndeki makamında buluştu. Makam kapısını halka açan Başkan Şadi Özdemir, kendisini tebrik etmek isteyen vatandaşları kabul etti. Başkan Özdemir’i ziyaret edenler arasında Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan ile eski Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu da vardı. Başkan Özdemir’e hayırlı olsun dileklerini ileten Tayan ve Tatlıoğlu, görevinde başarılar diledi.

Nilüfer’de hizmet çıtasını daha da yukarı çıkarmak için çalışacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüfer, Türkiye’de yaşanabilir ilçeler arasında sekizinci sırada yer alıyor. Nilüfer’i bu günlere, marka kent haline getiren bütün belediye başkanlarımıza, yöneticilere ve emek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Nilüfer’deki hizmet çıtasını daha da yukarıya taşımak için çalışmalara başladık. Nilüfer’i ortak akılla yönetmek için yola çıktık. Şimdi bunu uygulama zamanı. Nilüfer, her canlının mutlu bir şekilde yaşadığı, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla adından söz ettirdiği bir kent olmaya devam edecek” diye konuştu.