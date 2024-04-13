Başkan Özcan’a ziyaretler

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde 4.Dönem Keşan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan’a, geçtiğimiz Salı günü bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 21.Dönem Edrine Milletvekili Rasim Çakır, 28.Dönem Edirne Milletvekili Adayı Ufuk Kanışkan, 28.Dönem Edirne Milletvekili Aday Adayı Namık Kemal Oğuz ve 28.Dönem Keşan Belediye Başkan Adayı Adayı Orhan Çakır, geçtiğimiz Salı günü Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret ederek kendisine görevinde başarılar diledi ve bayramını kutladılar.

Özcan, nazik ziyaretlerinden dolayı, Çakır,Kanışkan,Oğuz ve Çakır’a da teşekkür etti.