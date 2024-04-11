Başkan Öntürk: Hatay'da tefeciden bile borç alınmış!

Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin sona erdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin borcu 7 milyar TL’ye çıkmış durumda olduğunu belirterek, "Bugün öğrendim ki belediye için tefeciden bile borç alınmış. Korkmayın artık bu “aile şirketi devri” sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kırıkhan Kaymakamlığının himayesinde Kırıkhan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programında hemşehrileriyle bayramlaştı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk yaptığı konuşmasında, “Bizler, birlikte daha güçlüyüz. Bu birlik ve beraberlik duygusuyla, gelecekte karşımıza çıkacak her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim. Sevgi ve saygıyla kucaklaştığımız nice bayramlarımız olsun.” dedi.

Hükümetle işbirliği yapacaklarını aktaran Başkan Öntürk, gelecek yıl şehrin tamamen değişeceği bir dönem olacağını belirtti.

“TEFECİDEN BİLE BORÇ ALINMIŞ”

Konuşmasının devamında kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin sona erdiğini ifade eden Başkan Öntürk, “Belediyenin borcu 7 milyar TL’ye çıkmış durumda. Bugün öğrendim ki belediye için tefeciden bile borç alınmış. Korkmayın artık bu “aile şirketi devri” sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Seçilen tüm muhtarları ve meclis üyelerini tebrik eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, seçime giren her adayın da kendileri için değerli olduğunu ve hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyeceklerini ifade etti.