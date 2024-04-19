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Başkan Büyükkılıç’tan çiftçiye 18 milyon TL'lik destek

16 ilçedeki çiftçilerin faydalanacağı 300 ton nohut tohumu dağıtımı için düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Gıda ve tarım konusunda kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmazsa olmazımızdır, bu da üreticiye destekle olur Üretenleri sırtımızda taşısak azdır” derken, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 500 milyon TL’lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilere verdiğini ve bu desteğin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyledi

GÜNDEM 19.04.2024, 10:20
Başkan Büyükkılıç’tan çiftçiye 18 milyon TL'lik destek

16 ilçedeki çiftçilerin faydalanacağı 300 ton nohut tohumu dağıtımı için düzenlenen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Gıda ve tarım konusunda kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmazsa olmazımızdır, bu da üreticiye destekle olur. Üretenleri sırtımızda taşısak azdır” derken, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 500 milyon TL’lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilere verdiğini ve bu desteğin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyledi.MehmeT UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilecek, 1498 çiftçinin faydalanacağı, 17 milyon 700 TL bin TL değerindeki 300 ton nohut tohumunun dağıtımını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Nohut Tohumu Dağıtımı Projesi kapsamında 16 ilçedeki üreticilere 300 ton nohut tohumu dağıtımı için tören düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, ziraat odası temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Nohut Tohumu Dağıtım Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım sevdalısı, üretim sevdalısı dostlara teşekkür ederek, huzur şehri Kayseri’de dayanışmanın, birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini sergilediklerini, bunun bereketini yaşadıklarını söyledi. 

Kurum ve kuruluşlarla dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyeler içerisinde tarım alanında yatırıma en çok pay ayıran ve destek veren belediye olarak anılıyor. Kayseri’miz sadece sanayi ve ticaret şehri olarak anılsın istemiyoruz, aynı zamanda tarımın, hayvancılığın, turizmin merkezi gibi alanlarda kendisinden söz ettirsin istiyoruz. Ürünler arasında birinci sırada yer alan bir şehirden söz ediyoruz” diye konuştu.

“ÜRETENLERİ SIRTIMIZDA TAŞISAK AZDIR”

Büyükkılıç, tarım alanında kendi kendine yeten şehir olmanın önemine vurgu yaparak, “Üreteceğiz, ihraç edeceğiz, katma değer sağlayacağız, istihdama vesile olacağız ve böylece ülkemize en büyük desteği yapmış olacağız. Gıda ve tarım konusunda kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke olmazsa olmazımızdır, bu da üreticiye destekle olur. Üretenleri sırtımızda taşısak azdır, üreticilerimize layık olmaya çalışıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

BİR DOKTOR BAŞKAN OLARAK ASPİRİN FAYDALARINDAN BAHSETTİ

Nohut dağıtımında 200 ton desteğin 300 tona çıktığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, aspir üretiminde Türkiye birincisi olduklarını, Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde ilk başlatan başkanlardan olduğunu anlatarak, bir doktor başkan olarak aspirin faydalarından bahsetti. 

“ÇİLEK FİDESİ ÜRETİYORUZ, İLK 10’DAYIZ”

Büyükkılıç, üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Aspir deyip geçmeyeceğiz, üreteceğiz, Türkiye’de birinci sırada olmaya devam edeceğiz. Çilek fidesi üretiyoruz, ilk 10’dayız. Hindistan’a kadar ihraç ediyoruz. Bu örnekler çoğaltılabilir, inşallah üreten olup, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan olacağız. Üreten olalım, destek bizden, üretmesi sizden, çiftçi dostlarımız iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da katılımcılara verdiği bilgilerle Kayseri’nin ticaret ve sanayinin yanında bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna dikkat çekti.

Tohum dağıtımlarının Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle gerçekleştiğini belirten Saklav, düzenlenen Nohut Dağıtım Töreni’nde de 700 ton tohum dağıtımı yapılacağını ve bunun 400 tonunun bakanlık desteği, 300 tonluk kısmının ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile olacağını kaydetti.

“BÜYÜKŞEHİR’İN 500 MİLYON TL’LİK DESTEĞİ, TÜRKİYE’DE İLK VE TEKTİR”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 500 milyon TL’lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilere verdiğini hatırlatan ve bu desteğin Türkiye’de ilk ve tek olduğunun altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tohum dağıtımı ve tarımsal üretime destek deyince Kayseri Büyükşehir Belediyemize bir parantez açmak gerekmekte; verilere baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz sadece tohum desteği vermemiş çiftçilerimize aynı zamanda alet, ekipman desteği, tarımsal sulama desteği, mera ıslah projelerinde destek, sıvat desteği birçok destekle birlikte yaklaşık 500 milyon TL’lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye’de ilk ve tektir. Bunu hatırlatmak istiyorum ve bundan dolayı da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, nezdinde tüm belediye yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de artarak devam etmesini talep ediyoruz.”

Saklav, tarımsal üretime destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, dağıtılan tohumların hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

“MEMDUH AĞABEYİMİZ ALLAH RAZI OLSUN 300 TONA ÇIKARDI”

Tohum dağıtımı törenlerini en çok sevdiği tören olarak niteleyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise “Memduh ağabeyimiz sağ olsun her sene olduğu gibi tohum ihalesi yapmıştı. Allah razı olsun 300 tona çıkardı. Her zamanki gibi yine çiftçiye desteğini esirgemedi” diyerek Başkan Büyükkılıç’ın çiftçiye desteğinin bununla sınırlı olmadığını dile getirdi. Güneş, Büyükkılıç’ın makine ve teçhizat yardımları ile her sene yaklaşık 200-300 milyon lira destek verdiğini ifade etti. Kayseri’de çiftçiliğin, üretimin iyi olduğunu ve desteklerle daha da iyi yerlere geldiğini sözlerine ekleyen Güneş, Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi’ne, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 16 ilçede bin 498 çiftçinin faydalanacağı, 17 milyon 700 bin TL maliyetli 300 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

TOPLAM 700 TON TOHUM DAĞITILDI

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca desteklenen tohum temin töreninde üreticilere toplam 372 ton nohut, 247 ton aspir, 32 ton yeşil mercimek, 7 ton sorgum sudan ve 45 ton kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

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