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Başkan Büyükkılıç: “Kayseri, bir açık hava müzesi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı Başkan Büyükkılıç mesajında, Kayseri’nin açık hava müzesi olan kadim ve tabiat güzelliği ile dolu bir kent olduğunu vurgulayarak, Kayseri’yi turizm şehri yapma hedefiyle hareket ettiklerini ifade etti

GÜNDEM 16.04.2024, 09:45
Başkan Büyükkılıç: “Kayseri, bir açık hava müzesi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, Kayseri’nin açık hava müzesi olan kadim ve tabiat güzelliği ile dolu bir kent olduğunu vurgulayarak, Kayseri’yi turizm şehri yapma hedefiyle hareket ettiklerini ifade etti. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de turizm alanındaki her konuya özgü fazlasıyla zenginlik olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz gerek 7 bin yıla yaklaşan kadim tarihi mazisi, gerekse başta Erciyes gibi heybetli ve güzel bir dağ olmak üzere tabiat güzellikleri bakımından dolu dolu olan ve Anadolu’muzun ortasında, tüm yolların kavşak noktasında, tarihten bu güne baharat yolu da olmak üzere ticaret kervanları üzerinde yer alan konumu itibariyle önemli bir şehrimizdir. Tüm bu özelliklerinden dolayı Kayseri’miz turizmin de adeta beşiği sayılabilecek ölçüde bir turizm şehri olmayı fazlasıyla hak etmektedir” dedi.

Kayseri’nin turizm noktasında hak ettiği yere gelmesi gerektiğine işaret eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kayseri Valiliği, ilçe belediyeleri ve turizm konusundaki sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve dayanışma içerisinde bu kaygımızı çekmekte, bu gayretimiz de gütmekteyiz. Ayrıca gayretlerimiz neticesinde gastronomi şehri Kayseri’mizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer almasını sağlayarak önemli bir adım atarken, bunun da hakkını verdik, gastronomi çalıştayları, gastronomi günleri düzenleyerek içerisini doldurduk. Koramaz Vadimiz ve yaklaşık 7 bin yıllık kadim geçmişi ile Kültepe’miz yine çabalarımız sonucu Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldı.”

Kayseri’yi açık hava müzesi olarak niteleyen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kazı çalışmaları ile milyon yıllık fosillerin ve tarih öncesi kalıntıların gün yüzüne çıktığını, eserlerin ve kalıntıların ise müzelerde sergilendiğini dile getirdi. 

Büyükkılıç, taşınmaz olan tarihi eserlerin de restore edilerek turizme kazandırıldığının altını çizerek, “Açık hava müzesi niteliğindeki şehrimizde kazı çalışmalarına destek vererek milyon yıllardan bahsedilen fosillerin ve tarih öncesi pek çok kalıntının gün yüzüne çıkarılmasına vesile olduk. Taşınmaz somut Keykubadiye Sarayı gibi Kızıl Köşk gibi Kayseri Evleri gibi Gavremoğlu Konağı gibi eserlerimizi ise restore ederek turizme kazandırdık. Yeni müzeler açtık, yenilerini açmayı planladık, çalışmaları sürüyor. Şehrimizde 6 adet müze, 18 adet restorasyon, 7 adet kazı desteği, 8 alanda turizm faaliyeti gerçekleştirdik. Kayseri’mizi turizm şehri, müzeler şehri yapma yönünde kararlıyız. Bu güzelliği herkes görmeli” ifadelerinde bulundu. 

Kayseri’de turizmin tarih bakımından gayet zengin olmasının yanında Kayseri’nin kültürel ve tabi zenginlikler anlamında da önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sadece tarih bakımından bir turizm kenti değildir. Aynı zamanda kadim tarihinden gelen zengin kültürel değerleri bakımından ve tabi güzellikleri bakımından da önemli bir yer tutmaktadır. Gastronomisi, mahalleleri, gelenekleri görülmeye değer olan şehrimiz, Erciyes Dağı ile Hacer Ormanları ile dünyanın en yüksek ikinci şelalesi Kapuzbaşı ile Sultan Sazlığı Kuş Cenneti ile Hürmetçisi ile Sindelhöyük, Soğanlı Vadisi, Koramaz Vadisi ile daha sayamadığım pek çok doğal zenginliği ile yerli yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Öte yandan Kayseri’nin sağlık turizmi ile de öne çıkan, yurt dışından dahi pek çok ziyaretçinin sağlık hizmeti almak, sağlık anlamında şehrimizden istifade etmek için geldiği bir kenttir. 15’i akredite olmak üzere 30 civarında sağlık kuruluşu bulunan şehrimiz, sağlık turizminde de kendine yer edinmektedir” diye konuştu. 

Kayseri’de turizme hizmet etmek için sanal dünyada da yerlerini aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, www.kayseri.com.tr adlı turizm portalı kurduklarını, turizm haritalarını yenilediklerini ve yeni haritalar hazırladıklarını belirterek, yeni dönemdeki turizm çalışmalarından bahsetti. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin önemli tabiat varlıklarından olan; Erdemli Vadisi, Soğanlı Vadisi Islah Projesi’ni hayata geçireceğiz. Erciyes ve sarımsaklı bölgelerinde karavan park projelerini hayata geçireceğiz. Geniş katılımlı sağlık turizmi kongresini gerçekleştireceğiz” dedi.

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