Başkan Aydın engelsiz koroya eşlik etti

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) bünyesinde eğitim gören engelliler, düzenledikleri gösteri ve konserlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

BURSA (İGFA) - Engelli çocukları hayata kazandırmak, becerilerini arttırmak ve sosyalleştirmek için hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyesi engelli bireyler, öğretmenlerinden aldığı eğitimler sonrasında 23 Nisan’a özel program düzenledi. OBAM üyesi engelli bireylerden oluşan koro en beğenilen şarkıları seslendirdi.

Merkez girişinde BAREM sakinlerinin alkışlarıyla karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da koroya dahil olarak onlarla birlikte İzmir Marşı’nı söyledi. Engelli öğrenciler, seslendirdikleri şarkıların ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son valsini canlandırdı. Bu gösterinin ardından zeybek oyunu ve pandonim gösterisi büyük beğeni topladı.

Engelli öğrencilerin usta sanatçıları aratmayan performansı başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere gösteriyi izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları Sefa Yılmaz ve Tolga Kornoşor, aileler, engelli öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Engelli bireyler tarafından gerçekleşen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu şekilde kutlandı.

AYDIN: “DÜNYADAKİ TEK ÇOCUK BAYRAMI 23 NİSAN”

Engelli merkezindeki konser ve gösteriyi çok beğendiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün burada özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, ay yıldızlı bayrağımız dalgalanabiliyorsa, minarelerden ezanları dinleyebiliyorsak tüm bunları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz sayesinde yaşıyoruz. Onların 104 yıl önce kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, ondan sonra ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyet’in ilanıyla devam eden süreç ile bugünlere geldik. Büyük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etti. Dünyada tek çocuk bayramı 23 Nisan. Başka hiç bir ülkede olmayan bir bayram. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak bu bayrama yakışan etkinliklerle kutlamalarımızı yapacağız. Bugün BAREM’de engelli kardeşlerimizin düzenlediği etkinliğe katıldık. Pazar günü ise Demirtaş Meydanı’nda bütün gün sürecek etkinlikler ve akşamına konser düzenleyeceğiz. 23 Nisan Çarşamba günü resmi programlarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Etkinliğin ardından engelli bireyler, kendi el emekleri olan el işi ürünleri Başkan Aydın’a hediye etti