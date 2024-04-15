Başkan Altay: "Turizmden aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve büyük beğeni gören Dârülmülk Sergi Sarayı, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Konya Panaroma Müzesi ile Depo No:4’ün de aralarında yer aldığı müzeler Ramazan Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, müzeleri ziyaret eden misafirlere teşekkür ederek, “Konya’mıza şehir dışından gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Turizm ekonomisinden aldığımız payı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve büyük beğeni gören müzeler Ramazan Bayram’ında da binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kadim bir geçmişe sahip olan Konya’nın, tarihi ve kültürel anlamda gezilip görülecek çok sayıda mekanı bulunduğuna dikkati çekerek, kültür ve turizm alanında çeşitli projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Konya’nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında önde gelen şehirlerden olduğunu anımsatan Başkan Altay, bu alanda yürüttükleri çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Ramazan Bayramı’nın birinci ve ikinci günü kapalı olmasına rağmen, bayram tatili sürecinde belediyemize ait müzelerimizi 22 bin 319 misafirimiz ziyaret etti. Tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Konya’mıza şehir dışından gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Turizm ekonomisinden aldığımız payı daha da artırmayı hedefliyoruz. Görmenizi tavsiye ettiğim müzelerimiz arasında; Dârülmülk Sergi Sarayı, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Beyşehir Eşrefoğlu Bedesteni, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Depo No:4, İRFA, KONYA Panaroma Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitler Abidesi gibi kıymetli yapılar yer alıyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı bizler için mutluluk verici. Büyükşehir olarak kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.