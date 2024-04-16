Başkan Alemdar Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakarya Garnizon Komutanı Albay Sedat Baş'ı makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Yerel yönetimler olarak merkezi idare ile uyum içerisinde, ortak akıl bilinciyle çalışacağız. Amacımız hep birlikte memleketimize en büyük katma değeri sunmaktır” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakarya Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş'ı makamında ziyaret etti.

ORTAK AKIL VURGUSU

Şehrin huzuru, güveni ve sosyal yaşamıyla ilgili kurumlarca yürütülen çalışmaları ve Büyükşehir'in bu alandaki faaliyetlerini istişare eden Vali Karadeniz ve Başkan Alemdar'ın görüşmesinde "ortak akıl ve birliktelik" vurgusu ön plana çıktı.

“SAKARYA İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Sakarya için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, “Seçim sonrası ilk ziyaretimizi Sakarya Valimiz Yaşar Karadeniz’e gerçekleştirdik. Sayın valimize nazik ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerel yönetimler olarak merkezi idare ile uyum içerisinde, ortak akıl bilinciyle çalışacağız. Amacımız hep birlikte memleketimize en büyük katma değeri sunmaktır" dedi.

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİM UYUMU

Vali Karadeniz, merkezi yönetim ve yerel yönetimin uyumuyla ortaya faydalı, başarılı bir çalışma koyulacağını ifade ederek Başkan Alemdar'a görevinde başarılar diledi. Garnizon Komutanı Baş ise Başkan Alemdar'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Alemdar, gerçekleştirilen her iki ziyaret sonunda ziyaretçi hatıra defterini imzaladı.