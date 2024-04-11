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Ağır taşıtlara 'Pazar' ayarı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayram tatili dönüşü oluşacak yoğunluğun önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı ile alınan ortak karar neticesinde ağır taşıtların belirli güzergahlarda Pazar günü için trafiğe çıkmayacağını bildirdi

GÜNDEM 11.04.2024, 16:00
Ağır taşıtlara 'Pazar' ayarı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayram tatili dönüşü oluşacak yoğunluğun önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı ile alınan ortak karar neticesinde ağır taşıtların belirli güzergahlarda Pazar günü için trafiğe çıkmayacağını bildirdi.TRABZON (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Trabzon'da hemşehrileri ile buluştu.

İlk olarak Baba evini ziyaret ederek babasıyla ailesiyle bayramlaşan Bakan Uraloğlu, ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İl protokolü, belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Uraloğlu, ardından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Metin Gençe hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bayrama yönelik alınan ulaşım tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, Bütün vatandaşlarımızın ve milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bugün Trabzondayız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın organize ettiği bayramlaşma vesilesiyle buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyemizde bayramlaştık şimdi de İl başkanlığımızın düzenlediği bayramlaşma törenine beraberce geçeceğiz. Bütün ülke genelinde huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram yaşıyoruz. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havayolları, karayolları, demiryolları gibi bütün taşıma modlarını yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok. Bayramı tüm ülkemizde huzur içinde geçiriyoruz. dedi.

AĞIR TAŞITLAR BELİRLİ GÜZERGAHLARDA PAZAR GÜNÜ TRAFİĞE ÇIKMAYACAK

Bayram tatili dönüşünde sürücülerin trafik kurallarına uymasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, tatil dönüşü yollarda trafiğin yoğunlaşacağını ifade etti. Uraloğlu, bu yoğunlaşmanın önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışarak ağır taşıtların Pazar günü için belirli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir karar aldıklarının altını çizdi. Alınan bu kararla trafik yoğunluğunun biraz daha azalacağını ifade eden Uraloğlu, Mutlaka biz dönüş yolunda acele etmeden zamanında yola çıkarak, kurallara uyarak inşallah varacağımız yerlere varalım istiyoruz. 81 ilimizin tümünde tedbirlerimizi almış durumdayız. Trabzonumuzda da bayram boyunca belli etkinliklerimiz olacak, belli ziyaretlerimiz olacak. Ramazanın sonunda bayram sevinci yaşadığımız günlerdeyiz. Tekrar bütün milletimizin bayramı mübarek olsun, Trabzondan bütün milletimize bütün arkadaşlarımızla beraber selamlarımızı gönderiyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz. diye konuştu.

TRABZON HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ İÇİN 2028 MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi ile ilgili gelen soru karşısında da, Trabzon hafif raylı sistem projesinin proje çalışmasına bu yıl başlayacaklarını, proje çalışmasını önümüzdeki yıl bitirip ihalesine çıkacağız ve 2028e kadar inşallah hafif raylı sistemi Trabzon kazandırmayı planladıklarını söyledi.

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