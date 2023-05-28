2. tur için oy kullanma işlemi başladı

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi 81 ilde başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de bugün saat 08.00 itibarıyla 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandıkta oy kullanımını gerçekleştiriyor.

Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'da son bulacak. Bu seçimde ilk turdaki gibi yüzde 50+1 aranmayacak. 'Evet' oyunu en fazla hangi aday olursa 13. Cumhurbaşkanı o olacak. 2. tur seçimi Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak.

13. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için yaklaşık 60 milyon 769 bin 268 seçmen sandıkta oy kullanacak. 2. tur seçime 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç seçmen daha katıldı.