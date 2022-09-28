TotalEnergies’e iki yeni distribütör

Türkiye’de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren TotalEnergies Turkey Pazarlama, pazardaki konumunu yeni iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA)- Şirketin Bursa’daki yeni madeni yağlar distribütörü Bekiroğlu Pazarlama oldu.

Mayıs 2022 itibarıyla başlayan iş birliği kapsamında, TotalEnergies ve ELF markalı madeni yağların satış, pazarlama ve dağıtımı Bekiroğlu Pazarlama tarafından yapılacak.

Sektörde yaklaşık 10 yılı aşkın süredir hizmet veren Bekiroğlu Pazarlama, TotalEnergies ile başlayan bu yeni iş birliği sayesinde hızlı tüketim sektöründe başarıyla distribütörlüğünü yaptığı güçlü markaların yanına TotalEnergies ve ELF markalı madeni yağların satış, pazarlama ve dağıtımını da ekliyor.

TotalEnergies, Orta Karadeniz’deki müşterilerine ise BTF Madeni Yağlar ile daha yakın olacak. Şirketin, Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat illerindeki yeni distribütörü BTF Madeni Yağlar, Ağustos 2022 itibarıyla başlayan iş birliği kapsamında, TotalEnergies ve ELF markalı madeni yağların satış, pazarlama ve dağıtımını yapacak.

TotalEnergies Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Mehmet Selçuk, yeni iş birliklerine ilişkin, TotalEnergies Turkey Pazarlama olarak İzmir Menemen’deki en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisimizde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yaptıklarını söyledi. Selçuk, iş birliklerinin tüm taraflara değer katacağına, hem müşteri sayımızı hem de müşteri memnuniyetimizi artıracağına inandığını kaydetti.