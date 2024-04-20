Kırgızistan Ankara Büyükelçisi’nden KTO’ya ziyaret

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) bir ziyaret gerçekleştirdi. KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, “Dost ve kardeş ülkemiz Kırgızistan ile ticari ilişkilerimizi ve yatırım imkanlarımızı güçlendirerek birbirimize daha çok fayda sağlamalıyız. Ziyaretlerle bunu pekiştirelim. “ dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Kazakbaev’i, KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ile Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Şevket Uyar ile Latif Başkal karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Köksal, “Kayseri ticaretin başşehri olarak anılır. 128 yıllık geçmişe ve 30 bine yakın üyeye sahip Kayseri Ticaret Odası’nda dost ve kardeş ülkemiz olan Kırgızistan Büyükelçimizi ağırlamaktan dolayı memnunuz. Dinimiz, dilimiz, kültürümüz bir. Kardeşliğimizi pekiştirmek için ticari ilişkilerimizi de güçlendirmeliyiz.” dedi.

“KIRGIZİSTAN İLE TİCARETİMİZİ DAHA DA ARTIRMALIYIZ”

Kırgızistan ile ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Köksal, sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Kayseri ile Kırgızistan arasında 14 milyon dolara yakın ticaret hacmimiz bulunuyor. Odamızda kayıtlı 36 üyemiz Kırgızistan ile ticaret yapıyor. Bu rakamları üst seviyelere çıkarmamız lazım. Bu ziyaretler, kazan-kazan mantığıyla ticaretimizi daha üst seviyelere çıkarmak içindir. Biz öyle görüyoruz. Kırgızistan dost ve kardeş ülkemiz. Karşılıklı ziyaretlerle bunu pekiştirmeliyiz. Kayseri olarak ticaret ve sanayi şehri olarak anılsak ta turizm açısından da zengin bir hazineye sahibiz. 186 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılında 4 milyara yakın ihracat gerçekleştirdik. İhracat rakamlarımızı daha da üst seviyelere çıkarmak için bu tür ziyaretleri önemli görüyoruz. İnşallah bizlerde Kırgızistan’ı ziyaret ederek karşılıklı kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha çok faydalı oluruz. Sıcak ve samimi ziyaretinizden memnun olduk. En kısa sürede bizlerde Kayseri Ticaret Odası olarak Kırgızistan’a bir iş gezisi düzenlemek isteriz. İnşallah bu ziyaretlerin sonucunu da alırız.”

KAZAKBAEV : KIRGIZİSTAN’DA BÜYÜK YATIRIM FIRSATLARI VAR, İŞ İNSANLARIMIZI BEKLİYORUZ

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’de ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok yakın çalışıyoruz. Kırgızistan’da Türk iş insanları için çok büyük fırsat var. Bir çok iş insanı ürünlerini Kırgızistan üzerinden Rusya’ya satıyor. Avrupa Birliği ile anlaşmamız var. 6 bin mal, gümrüksüz olarak satılıyor. Türk iş insanları altın madeni, alışveriş merkezlerine gibi bir çok sektörde yatırım yapıyor. Kayserili iş insanlarımızı da yatırım yapmak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için Kırgızistan’a davet ediyorum. Vize ve pasaporta ihtiyaç yok.”