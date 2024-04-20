Son Dakika

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi’nden KTO’ya ziyaret

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) bir ziyaret gerçekleştirdi KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, “Dost ve kardeş ülkemiz Kırgızistan ile ticari ilişkilerimizi ve yatırım imkanlarımızı güçlendirerek birbirimize daha çok fayda sağlamalıyız Ziyaretlerle bunu pekiştirelim “ dedi

EKONOMİ 20.04.2024, 17:00
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi’nden KTO’ya ziyaret

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) bir ziyaret gerçekleştirdi. KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, “Dost ve kardeş ülkemiz Kırgızistan ile ticari ilişkilerimizi ve yatırım imkanlarımızı güçlendirerek birbirimize daha çok fayda sağlamalıyız. Ziyaretlerle bunu pekiştirelim. “ dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kayseri Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Kazakbaev’i, KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ile Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Şevket Uyar ile Latif Başkal karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Köksal, “Kayseri ticaretin başşehri olarak anılır. 128 yıllık geçmişe ve 30 bine yakın üyeye sahip Kayseri Ticaret Odası’nda dost ve kardeş ülkemiz olan Kırgızistan Büyükelçimizi ağırlamaktan dolayı memnunuz. Dinimiz, dilimiz, kültürümüz bir. Kardeşliğimizi pekiştirmek için ticari ilişkilerimizi de güçlendirmeliyiz.” dedi.

“KIRGIZİSTAN İLE TİCARETİMİZİ DAHA DA ARTIRMALIYIZ”

Kırgızistan ile ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Köksal, sözlerini şu şekilde sürdürdü.

“Kayseri ile Kırgızistan arasında 14 milyon dolara yakın ticaret hacmimiz bulunuyor. Odamızda kayıtlı 36 üyemiz Kırgızistan ile ticaret yapıyor. Bu rakamları üst seviyelere çıkarmamız lazım. Bu ziyaretler, kazan-kazan mantığıyla ticaretimizi daha üst seviyelere çıkarmak içindir. Biz öyle görüyoruz. Kırgızistan dost ve kardeş ülkemiz. Karşılıklı ziyaretlerle bunu pekiştirmeliyiz. Kayseri olarak ticaret ve sanayi şehri olarak anılsak ta turizm açısından da zengin bir hazineye sahibiz. 186 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılında 4 milyara yakın ihracat gerçekleştirdik. İhracat rakamlarımızı  daha da üst seviyelere çıkarmak için bu tür ziyaretleri önemli görüyoruz. İnşallah bizlerde Kırgızistan’ı ziyaret ederek karşılıklı kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha çok faydalı oluruz. Sıcak ve samimi ziyaretinizden memnun olduk. En kısa sürede bizlerde Kayseri Ticaret Odası olarak Kırgızistan’a bir iş gezisi düzenlemek isteriz. İnşallah bu ziyaretlerin sonucunu da alırız.”

KAZAKBAEV : KIRGIZİSTAN’DA BÜYÜK YATIRIM FIRSATLARI VAR, İŞ İNSANLARIMIZI  BEKLİYORUZ

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’de ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok yakın çalışıyoruz. Kırgızistan’da Türk iş insanları için çok büyük fırsat var. Bir çok iş insanı ürünlerini Kırgızistan üzerinden Rusya’ya satıyor. Avrupa Birliği ile anlaşmamız var. 6 bin mal, gümrüksüz olarak satılıyor. Türk iş insanları altın madeni, alışveriş merkezlerine gibi bir çok sektörde yatırım yapıyor. Kayserili iş insanlarımızı da yatırım yapmak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için Kırgızistan’a davet ediyorum. Vize ve pasaporta ihtiyaç yok.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 33 36
16. Karagümrük 33 33
17. Hatayspor 32 33
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 31 63
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 32 38
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14