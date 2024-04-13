Son Dakika

Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye’de 2024 yılının ilk kiraz hasadı, baharın erken gelmesiyle birlikte 2023 yılına göre bir hafta önce yapıldı

EKONOMİ 13.04.2024, 12:48
Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye’de 2024 yılının ilk kiraz hasadı, baharın erken gelmesiyle birlikte 2023 yılına göre bir hafta önce yapıldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’deki 22 milyon kiraz ağacının 2,4 milyon adedine ev sahipliği yapan Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Kuzey Yarım Kürenin ilk kiraz hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk kiraz açık artırmada sembolik 2 bin TL’ye satıldı. 

Manisa Şehzadeler’deki kiraz ağaçlarının çiçeklenme dönemini çok güzel geçirdiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ağaçlarının 2024 yılında ihracat rekoru kırmak için bir hafta önce meyve verdiğini, 725 bin ton kiraz rekoltesinin 90-100 bin tonluk kısmını ihraç etmek ve yıllık 250 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. 

Manisa ve İzmir’in erkenci kiraz üreten bölgeler olduğunun altını çizen Başkan Uçak, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı 215 milyon dolar ihracat yapmıştık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yapmak istiyoruz. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle açık ara dünya lideriyiz, ihracatta da dünyanın ilk dört ülkesi arasındayız. İhracatta da ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.  

ÇİN’E İHRACATIN BAŞLAMASI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Türk kirazının en önemli pazarlarının Almanya ve Rusya Federasyonu olduğu bilgisini veren EYMSİB Başkanı Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Hindistan, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde kirazımız çok seviliyor ve bu ülkelere ihracatımızı artırma potansiyelimiz bulunuyor. Türk kirazının büyük gelişim gösterebileceği pazarlardan biriside Çin. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz. Çin, Hindistan gibi pazarlara ihracat yapabilmek için bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı temaslarını sürdürüyor. Bu adımlarla Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki payını genişletmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin, dünya kiraz ihracatında sürdürülebilir bir büyüme ve potansiyelini değerlendirmesi önceliklerimizden birisi. Şili, dünya kirazının yüzde 10'unu üretirken, yüzde 30'unu ihraç ediyor. Türkiye ise yüzde 30'unu üretip yüzde 10'unu ihraç edebiliyor. Bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kiraz sezonunun üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülkemiz için bereketli, hayırlı, bol ihracat yaptığımız bir yıl olmasını diliyorum.” 

KİRAZ İHRACATININ LİDERİ ALMANYA 

Türkiye, 2023 yılında 215 milyon dolar kiraz ihraç ederken, Almanya 95,5 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirvede yer aldı. 

Taze meyve sebze ihracatında Türkiye’nin lider pazarı Rusya Federasyonu, 2023'te 43,8 milyon dolarlık Türk kirazı talebiyle zirve ortağı oldu. Kiraz ihracatında üçüncü sırada 14,2 milyon dolarlık taleple Avusturya adını yazdırdı. Türkiye, 2023 yılında 55 ülkeye kiraz ihraç ederken, ilk 10'daki diğer ülkeler; İtalya, Norveç, Hollanda, Irak, Polonya, Bulgaristan ve İngiltere şeklinde sıralandı. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 31 47
5. Kasımpasa 32 46
6. Rizespor 31 45
7. Sivasspor 32 44
8. Başakşehir 31 43
9. Antalyaspor 31 42
10. Alanyaspor 31 42
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Konyaspor 32 36
15. Ankaragücü 31 34
16. Hatayspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 29 59
3. Sakaryaspor 29 50
4. Kocaelispor 29 49
5. Ahlatçı Çorum FK 29 49
6. Bodrumspor 29 48
7. Bandırmaspor 29 45
8. Gençlerbirliği 30 45
9. Boluspor 29 43
10. Erzurumspor 29 40
11. Ümraniye 29 34
12. Keçiörengücü 30 34
13. Manisa FK 30 33
14. Şanlıurfaspor 29 33
15. Tuzlaspor 29 31
16. Adanaspor 29 31
17. Altay 29 15
18. Giresunspor 29 7
Takımlar O P
1. Arsenal 31 71
2. Liverpool 31 71
3. M.City 31 70
4. Tottenham 32 61
5. Aston Villa 32 60
6. M. United 31 49
7. Newcastle 32 48
8. West Ham United 32 48
9. Chelsea 30 44
10. Brighton 31 43
11. Wolves 31 42
12. Bournemouth 31 41
13. Fulham 32 39
14. Crystal Palace 31 30
15. Brentford 32 29
16. Everton 31 27
17. Nottingham Forest 32 25
18. Luton Town 32 25
19. Burnley 32 19
20. Sheffield United 31 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 31 45
8. Valencia 30 44
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 14
20. Almeria 30 13