İnşaat sektörüne güven azaldı

TÜİK'in Aralık ayına ilişkin açıkladığı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'nde inşaat azalan sektör oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşat Güven Endekslerini açıkladı.

Aralık ayı güven endeksleri hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektörü ise yüzde 4,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.