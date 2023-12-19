İnşaat Malzemesi Sanayisi durağanlaştı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı. İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Kasım ayında 71,24 puan oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Kasım 2023 sonuçları açıklandı.

Bileşik Endeks, Kasım ayında bir önceki aya göre 0,06 puanlık gerilemeyle 71,24 puana indi.

Yılın ikinci yarısından itibaren büyüme gösteren Faaliyet Endeksi uzun bir aradan sonra kasım ayında bir önceki aya göre 0,3’lük düşüşle 145,3 puana gerilerken, Güven Endeksi ise 32,96 puan oldu.

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’ne göre seçimler sonrası yön arayışı içinde olan Bileşik Endeks'in Kasım ayı itibarıyla durağan bir döneme girmeye başladığı kaydedildi.

Sektör temsilcileri ekonomideki sıkılaştırma politikaları sonucu iç pazarda yavaşlama ve satışlarda düşüş daha belirgin hale gelirken, endekste durağan dönemin yerel seçimlere kadar sürebileceğini öngördü.