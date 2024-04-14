Chery büyüme hızıyla sektörü 12’ye katladı!

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, yılın ilk üç aylık döneminde yıllık yüzde 60,3’lük artışla 529 bin 604 araç satışına imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Chery’nin ilk üç aylık satış performansı, yıllık yüzde 57,6’lık büyümeye işaret etti.

Teknolojik üretim gücü ve inovatif modelleriyle dünya çapında satış rakamları hızla yükselen Chery Holding Grubu, Mart ayına ait verilerini açıkladı.

Yıla başarılı satış rakamlarıyla devam eden Chery, Mart ayında satışlarını yıllık bazda yüzde 45,3 oranında artırdı.181 bin 585 araç satışına ulaşan grubun satışları, 2024’ün ilk üç aylık döneminde ise yıllık ölçekte yüzde 60,3 artışla 529 bin 604 adedi buldu.

Chery Grubu’nun satışları yılın ilk çeyreğinde üç farklı trend sergiledi.

Yıla güçlü bir büyüme ivmesi ile başlayan grup, ilk iki aylık dönemde satışlarını yüzde 70 artırarak yüzde 11,1’lik sektör ortalamasını önemli ölçüde geride bıraktı.

Otomotiv sektörü için geleneksel olarak güçlü bir satış dönemi olan mart ayında, farklı tüketici teşvik politikalarının da etkisiyle binek araç satışlarında yıllık yüzde 3,7 oranında bir artış bekleniyor. Chery Gurubu ise sürekli bir büyüme hızı sergileyerek sektörden yaklaşık 12 kat daha hızlı bir büyüme oranı kaydetti. Grup ayrıca, yeni enerjili araç satışlarında da dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Çinli otomobil üreticileri arasında uluslararası pazarlardaki hakimiyetini sürdüren Chery Grubu, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 40,9 artışla 253 bin 418 araç ihraç etti.

25 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında Pekin Otomobil Fuarı’na katılım sağlayacak ve Küresel Bayi Toplantısı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Chery burada yeni geliştirme stratejisini, yeni teknolojilerini ve yeni araç modellerini dünyaya tanıtılacak.