Bursa Yenişehir tarımına alternatif ürün arayışları

Bursa'nın Yenişehir Hatunişi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından safran bitkisinden sonra aronya bitkisi yetiştirilmeye başlandı.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA)

Yüksek tarımsal potansiyeliyle dikkat çeken Yenişehir'de alternatif ürün arayışları da sürüyor. Son yıllarda özellikle sulu tarım yapılmayan kıraç arazileri değerlendirmek için çeşitli girişimler yapılıyor.

Geçen yıl safran bitkisinin deneme ekiminden başarılı sonuçlar alan Yenişehir Hatunişi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu kez aronya yetiştiriciliği için kolları sıvadı. Kooperatif Başkanı Tuğba Tarım, ilçenin Papatya Köyü'nde aronya bitkisi yetiştirmeye başladıklarını belirtti. Tarım, 150 dönümlük arazide dikimi gerçekleştirilen aronyaların gelişiminin oldukça güzel olduğunu söyledi.

Aronyanın ek gıda olarak kullanılan ve gençlik iksiri olarak bilinen bir bitki olduğunu ifade eden Tarım, sağlıklı besin tüketiminde mineral ve vitamin takviyesi olarak da kullanıldığına işaret etti.

Suyunun içilerek tüketildiğini, reçeli ve kurusunun da hazırlandığını anlatan Tarım, kooperatif ortaklarıyla başlattıkları bu girişimden de safran bitkisinde olduğu gibi oldukça iyi verim almayı umut ettiklerini kaydetti. Tarım aronyanın oldukça talep gördüğünü ve pazarının hareketli olduğunu sözlerine ekledi.