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Bursa Osmangazi Belediyesi Senegal heyetini ağırladı

EKONOMİ 04.12.2022, 15:18
Bursa Osmangazi Belediyesi Senegal heyetini ağırladı

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ekonomik ve ticari temaslarda bulunmak için Bursa’ya gelen Senegal Belediye Başkanları’ndan oluşan heyeti ağırladı.BURSA (İGFA) -Türkiye’nin, son 20 yılda Afrika kıtasına yönelik ‘açılım" politikası ve kıtadaki ülkelerle kurduğu ilişkiler, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

Türkiye’de, Afrika’ya yönelik ilginin artmasında hiç kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde, Afrika ülkelerini sık sık ziyaret etmesi ve 40’tan fazla ülkede büyükelçiliği açılmasını sağlaması yatıyor. Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeler bazında başlattığı bu ticari, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkileri, yerel yönetimler düzeyinde de geliştirecek önemli bir buluşmaya imza attı.

Bir dizi ziyaretler için Bursa’ya gelen Senegal’in 7 şehrinin belediye başkanlarından oluşan heyet ile bir araya gelen Başkan Dündar, konuklarını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı.

Ziyarette Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Altepe de yer aldı. Bursa ve Senegal’deki şehirler arasında işbirliğine elverişli iş kolları ve yatırım imkanlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Dündar, “Sizleri Bursa’da görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bursa, Osmanlı’yı kuran ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir şehir. Şehrimize dünyanın her yerinden ziyaretçiler gelir. Başı sıkışan, zorda kalan ve çeşitli sebeplerle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanlar, Bursa’ya gelirler. Çalışan insanların şehridir Bursa. Dolayısıyla Bursa, Türkiye ekonomisinde önemli bir şehirdir. En fazla ihracat yapan ikinci şehirdir” dedi.

“TÜRKİYE BÜYÜK BİR GELİŞİM İÇERİSİNDE”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Afrika Açılımı’nın Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine hız kazandırdığına vurgu yapan Başkan Dündar, iki ülkenin yerel yöneticileri olarak karşılıklı neler yapabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, şehirler arasında işbirliğine elverişli iş kolları ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi noktasında verimli bir buluşma olduğunu söyledi.

Senegalli heyet adına konuşan Ndiaganiao Belediye Başkanı Tening Sene ise, Senegal ve diğer Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelen vatandaşların burada mutlu şekilde yaşadığına dikkati çekerek, "Bu bizi çok sevindirdi. Türkiye ziyaretimizde Birçok şehir ve belediye ile görüşmemiz gündemdeydi ancak bizler Bursa’yı tercih ettik. Bursa, ekonomisi güçlü. Ticari hacmi çok büyük. Bu ticaret hacmini Senegal’e de taşıyabiliriz" dedi.

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