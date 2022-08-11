Bursa Çimento'dan 'Küresel' imza

Çimento sektörünün lider kuruluşu Bursa Çimento;insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı gibi 10 evrensel ilke çerçevesinde iş dünyasını sorumluluk sahibi olmaya teşvik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imzasını attı.BURSA (İGFA) - Bursa Çimento’dan sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım daha atıldı.

Firma; insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı gibi 10 evrensel ilke çerçevesinde iş dünyasını sorumluluk sahibi olmaya teşvik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) imzasını attı.

Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, sürdürülebilir kalkınma ve dünya standartlarında iş yapma vizyonuna verdikleri önemi bir kez daha gözler önüne serdiklerine dikkat çekti.

Nemli, firmalarında kadın-erkek fırsat eşitliği, güven, insan odaklılık, etik davranış gibi önemli değerlerin tümüyle yaygınlaştırılmasını ve içselleştirilmesini sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarına vurgu yaparak, "Bu konuda attığımız adımların somut bir karşılığı olarak da Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Bundan sonra her yıl şirketimizde yaptığımız sürdürülebilirlik ilerleme raporlarını paylaşacağız. Bu bizim için büyük mutluluk” dedi.

Nemli, teknolojiye, verimliliğe ve insana yaptıkları yatırımları daima sürdürülebilirlik yönünden desteklemeye özen gösterdiklerini anlatarak, doğaya, kente, Türkiye ve ekonomiye değer üreterek, sürdürülebilirliği ana hedef olarak görmeye devam edeceklerini söyledi.