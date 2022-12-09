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1,3 milyar liralık 'tarımsal' destek
EKONOMİ 09.12.2022, 16:28
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilerin hesaplarına 1 milyar 318 milyon 43 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere verilecek desteği açıkladı.
Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 milyar 318 milyon 43 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek, destek tutarlarının detaylarını da açıkladı.
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