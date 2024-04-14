MERTUSEG ile gençler turizm sektörüne hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kent genelinde turizm alanında gençlere iş olanağı sunmak için hayata geçirdiği ve Mersin Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü ‘Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi’ (MERTUSEG) projesi kapsamında kursiyerler, Denizden Restoran’da uygulamalı eğitim aldı.MERSİN (İGFA) - Denizden Restoranı’nın İşletme Müdürü Cengiz Yüksel, katılımcılara restoran sektörü ile ilgili teorik ve pratik eğitim verdi. Servis, kuver çeşitleri, içecek sunumlarını uygulamalı gösteren Yüksel, müşteri karşılama ve müşteri ile iletişim kurma gibi konulara da değindi.

Turizm sektörü için kalifiye eleman yetiştiriliyor

Mersin’de yaşayan 18-29 yaş arasındaki gençlerin turizm alanında istihdam edilmesini amaçlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da desteklenen projede öğrenciler, mesleki eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitim de alıyor. Proje kapsamında; turizm ve konaklama sektöründe istihdam edilmek üzere ön büro (resepsiyonist), restoran ve kat hizmetleri alanlarında kalifiye personel yetiştiriliyor. 20 Kasım’da başlayan ve 30 Nisan’da sona erecek olan eğitim sonunda kursiyerler, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı Mesleki Eğitim Sertifikası’na da sahip olacak.

Yüksel: “Bu sektörde bilgi ve deneyim çok önemli”

Denizden Restoranı’nın İşletme Müdürü Cengiz Yüksel, turizm sektöründe kalifiye eleman bulmanın çok zor olduğundan bahsederek, “Kursiyerlere, program kapsamında bilgi ve deneyimlerimizi aktarıyoruz. Müşterilerin memnun olarak ayrılması için neler yapılacağı, uygulamalı eğitimle veriliyor. Servis ve müşteri karşılama nasıl yapılabilir gibi konularda eğitim alıyorlar. İyi bir uygulama süreci oldu. Bu sektörde bilgi ve deneyim çok önemli. Kalifiye eleman olabilmek için, bu uygulamaların muhakkak yapılması gerekiyor. Bu tarz uygulamaları özümseyen insanlar, turizm sektörüne daha fazla katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ayma: “Projemiz, gençlerin hayatına dokundu”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin MERCEK bünyesindeki bu projesinin, gençlerin hayatına dokunan bir proje olduğunu belirten MERTUSEG Proje Asistanı Deniz Ayma, “Amacımız burada otel, restoran ve kafelerdeki iş yönetimini, iş yönetimi ile beraber servis pratiklerinin nasıl işlediğini görmeleri. Daha önce de Mersin'de ve Antalya'da çeşitli otel ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu otel ziyaretlerimizde projede yer alan gençlerimiz; otellerdeki yetkili isimlerle görüştü, gözlem yapma fırsatı buldu. Aynı zamanda Antalya'daki otellerde iş görüşmeleri, iş başvuruları yaptılar. Henüz mesleki eğitimlerimiz bitmeden istihdam olan gençlerimiz bile oldu. Tabi bu da bizim için çok büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” dedi.

Çakan: “Turizm sektöründe geleceğin girişimcilerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Çakan, turizm sektöründe hem kalifiye eleman, hem de bu sektörde geleceğin girişimcilerini yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Üniversitesi arasında imzalanan protokolle beraber, Mersin'deki gençlerimizin turizm sektöründe alacağı eğitimlerde eğitmen olarak görev yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmayla servis derslerinde; yani restoran bölümünde yaptığımız öğretimin, sahada sektördeki alt uygulamalarını bir örnek olarak görüyoruz. Bu uygulamaları daha önce farklı otellerde de yaptık” ifadelerine yer verdi.

“Bu proje ile istihdamda yer bulacağıma eminim”

Katılımcılardan Hande Ustaoğlu, uygulamalı eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu söyleyerek, “Biz burada bir restoran içerisinde nasıl çalışıldığını, iş akışının neler olduğunu, servis personeli olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Üniversiteden hocalarımız bize bu konuda destek oluyor. Değişik otellerde de uygulamalı eğitimlerimiz oldu. Burada bize restoranımızın müdürü, servis ve iş akışının nasıl olduğunu anlatıyor. Bu proje ile istihdamda yer bulacağıma eminim” diye konuştu.

“Daha önce yanlış bildiğim birçok şeyin doğrusunu burada öğrendim”

Şeyda Timuçin, projede yer aldığı için çok memnun olduğunu ifade ederek, “İyi ki başvurmuşum, bana çok katkıları oldu. Turizm ve otelcilik sektöründe restoran bölümündeyim. Daha önce yanlış bildiğim birçok şeyin doğrusunu burada öğrendim. Burada uygulamalı derslerimiz oldu. Bu projeye girmeden önce böyle bir işe girmeyi düşünmezdim. Kısa bir sürede çok güzel tecrübeler kazandım ve burada ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Büyükşehir’in bize çok güzel katkıları oldu. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Ben ve birçok arkadaşım, iş bulma evresinde kendimizi çok geliştirdik”

Berke Can Fındıklı ise turizm sektöründe farklı işletmeleri görmelerinin, işleyişleri öğrenmeleri bakımından çok önemli olduğunu belirterek, “Bu projenin istihdam bakımından, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bende de dahil birçok arkadaşım, şu anda iş bulma evresinde kendimizi çok geliştirdik. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir imkan sunması çok güzel. Önce belediyenin kursunda yer almak, sonra belediyenin diğer işletmelerinde bulunmak bizim açımızdan çok güzel. Hepimize bir fırsat kapısı oldu” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya’da da teknik eğitimler gerçekleştirildi. Teknik eğitimlerde, oteldeki iş düzeni ve otel yönetimi hakkında kursiyerlere bilgi verildi. Kursiyerlere kendi mesleki tecrübelerini aktaran otel yöneticileri; ön büro, kat hizmetleri ve restoran hizmetleri sınıfları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.