Rusya ve ABD iki kutuplu dünya düzenine dönmek mi istiyor?

Rusya ve Ukrayna savaşında son dönemde çatışmalar giderek yoğunluğunu artırmaya başladı. Diğer taraftan Batı da dahil olmak üzere Ukrayna'nın savaşı kaybedeceğine dair inanç pekişti. Peki Rusya'nın Ukrayna özelinde hedeflerine ulaştıktan sonra Batı ile ilişkilerinin nasıl olacak? Rusya’nın Ukrayna’dan sonraki hedefi ne?Oğuzhan Osman BİLGİN/Rüstem PEHLİVANLAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda tansiyon son haftalarda karşılıklı saldırılarla birlikte iyice artmış durumda. Batı'dan gelen desteğe şiddetle ihtiyaç duyan Ukrayna'ya karşı inanç gittikçe zayıflıyor. Rusya'nın savaş sonrasında özellikle Doğu Avrupa ve Baltık bölgelerinde atabileceği olası adımlar Batılı ülkeler tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Savaş sonrası dünyada oluşacak yeni stratejik güç dengesinin ne olacağı da konu ile ilgilenenler için uzun zamandır merak konusu.

Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Rusya-Ukrayna savaşının mevcut gidişatı ile savaş sonrası Rusya’nın atacağı muhtemel adımları Herkes Duysun’a değerlendirdi. Adıbelli, “Rusya ve ABD eski günlerin hayalini kuruyor olabilir.” dedi.

“GÜÇSÜZ BİR RUSYA, ABD'NİN ÇOK İSTEDİĞİ BİR DURUM OLMAYABİLİR”

Savaş sonrasında Rusya'nın olası hedeflerini Rusya ve Putin'den başka herkesin yorumlandığını söyleyen Dr. Barış Adıbelli, “Trump'ın yapmış olduğu son çıkışlardan sonra farklı bir yorumda bulunabiliriz. ABD'nin zayıf bir Rusya'dan ziyade güçlü ve dengeli bir Rusya'nın var olmasını istemesi çok da şaşırtıcı olmaz. Zayıf bir Rusya, ABD'nin işine yaramıyor. Güçlü bir Rusya, ABD'nin Rusya’yı Avrupa'nın üzerinde adeta bir sopa gibi sallayıp durmasına olanak veriyor.” dedi.

“ABD RUSYA’NIN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ”

Zayıflayan bir Rusya'nın Avrupa için tehdit olmaktan çıkacağını ve bu durumun da ABD'nin işine yaramayacağını ifade eden Dr. Adıbelli, “ABD Ukrayna'ya yardımlar yaptı ancak şu anda gördüğümüz bu yardımların azaldığı ve durma noktasına geldiği yönünde. ABD adeta Rusya'ya bir askeri şov yapma alanı açarak Rusya'nın güçlü olduğu imajını bütün dünyaya tekrar verdi. Öyle bir imaj oluştu ki yaklaşık 20-30 yıl küçük ölçekli ülkelerin Rusya'ya kolay kolay kafa tutma şansı kalmadı.” dedi.

“RUSYA VE ABD ESKİ GÜNLERE DÖNME HAYALİ KURUYOR OLABİLİR”

Rusya'nın eski coğrafyasına bu denli korku salarak tekrar dönmesine olanak sağlayan ABD'ye, karşılığında ne vereceği konusuna da değinen Dr. Adıbelli, “Bunu bir komplo teorisi olarak görebiliriz ancak üzerinde düşünmekte fayda var. ‘Rusya, gelecekte ABD ile birlikte Çin'e karşı bir cehpe oluşturabilir mi?’ sorusu ister istemez akla geliyor. Rusya ve ABD'nin iki kutuplu eski sistemde olduğu, lider ülkeler olarak öne çıkma istekleri de olabilir. Bunu da fotoğrafı farklı bir açıdan görmek adına ortaya koymak gerekir.” şeklinde konuştu.

“RUSYA VE ÇİN ARASINDAKİ TARİHSEL REKABET UNUTULMAMALI”

Rusya ve Çin arasındaki tarihsel rekabet ve çekişmelerin unutulmaması gerektiğini de hatırlatan Dr. Adıbelli, “Rusya bir zamanlar komünist ülkelerin vasisi konumundaydı. Şimdi o devasa Rusya'nın, Çin'in kanatları altına girdiğini görüyoruz. Bu iki ülke arasında müttefiklik ilişkisinin yanında birbirine güven duymayan bir ikili olduklarını da unutmamak gerekir. Çin'in kanatları altında girmiş bir Rusya'yı, Rus halkı ve yönetiminin kabul etmesi mümkün değil.” dedi.