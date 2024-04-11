Manhattan'ın işlek caddesinde kaza!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yer alan Manhattan bölgesinde, bir taksici ile motokurye arasında kaza meydana geldi. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli olay mahallini kameralara aldı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Alınan bilgilere göre kaza, Nasdaq Binası ve Hard Rock Cafe gibi önemli noktaların bulunduğu bölgede gerçekleşti.

Times Meydanı'nın yakınlarında meydana gelen kaada taksici, bir motokuryeye çarptıktan sonra polis ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Motokuryenin kaza sonucu bacağından yaralandığı ve hasar aldığı rapor edildi.

Polis, olayın detaylarını araştırmak ve soruşturmayı başlatmak için hızla olay yerine ulaştı.

Kaza, çevredeki işletmelerin faaliyetlerini etkileyebilecek bir noktada gerçekleştiği için çevredeki güvenlik önlemleri hızla alındı.