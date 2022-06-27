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Vali Pehlivan Tarsuslularla buluştu
Yerel 27.06.2022, 16:02
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus İlçe ziyaret programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
MERSİN (İGFA) - Tarsus ilçesinde bulunan tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek yapımı devam kamu binalarda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, vatandaşlarla bir araya geldi, görüş ve taleplerini dinledi, hasbihal etti.
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