Sakarya'da su faturaları yeni yerinde tahsil edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde hayata geçirilecek Ada Hayat Projesi nedeniyle SASKİ bünyesinde hizmet veren ödeme noktasını Ankara Caddesi’ne taşıdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir merkezinde bulunan tahsilat noktasını Ada Hayat Projesi nedeniyle Ankara Caddesi’ne taşıdı.

Modern görünümüyle vatandaşlara yeni yerinde hizmet vermeye başlayan tahsilat noktasıyla su faturaları kolaylıkla ödenecek. Güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet anlayışıyla abonelere hizmet vermeye başlayan ödeme noktası sabah 08.30 ile akşam 17.00 saatleri arasında ödeme alabilecek.

Toplam 5 gişeyle hizmet verecek olan tahsilat merkezi ile yoğunluk yaşanmasının da önüne geçilecek. Yeni merkez sayesinde aboneler faturalarını sıra beklemeden ödeyebilecek.