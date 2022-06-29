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Ordu tarımda ilklere imza atıyor

Yerel 29.06.2022, 13:25
Ordu tarımda ilklere imza atıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tarımda yaptığı devrim gibi çalışmalar akademik çevrelerin de dikkatini çekmeyi başardı. Ordu Üniversitesi (ODÜ) akademisyen ve öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Deneme Bahçelerini gezdi.

ORDU (İGFA) – Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’yu ticari değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim merkezi haline getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ordu İlinde “Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında Altınordu, Perşembe, Ünye ve Kabadüz ilçelerinde oluşturulan deneme bahçelerindeki üretimler devam ediyor.

Sarı kantaron, ekinezya, tıbbi nane, aynısefa, limon otu, biberiye, kekik ve lavanta gibi 16 çeşit bitkinin yetiştirildiği bahçelerde, yeterli olgunluğa ulaşmış ürünler daha sonrasında hasat edilip Karadeniz’de ilk ve tek olan Biyo-İnovasyon Merkezinde işlemlerden geçirilerek sabun, yağ, çay gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BÜYÜKŞEHİRİN ÜRETİM ALANLARINI GEZDİ

Ordu’da ilk kez uygulanan tarım modeli, akademik çevreler tarafından da yakından takip ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, Ordu Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü akademisyen ve öğrencileri, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Altınordu ilçesinde oluşturduğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Deneme Bahçesini ziyaret etti.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ve görevli ziraat mühendisleri tarafından karşılanan öğretim görevlileri ve öğrencilere yetiştirilen bitkilerle ilgili bilgiler verildi.

ULTAV: “16 ÇEŞİT TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİYORUZ”

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav yaptığı açıklamada, “Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünden öğrenci ve hocalarımızı ağırladık. Öğrenci arkadaşlarımıza yaptığımız çalışmaları yerinde anlatıyoruz. Bu bahçemizde 16 adet tıbbi ve aromatik bitkimiz var. Bölgemizde yetiştirilebilecek bütün tıbbi ve aromatik bitkileri deneyerek ilimiz tarımına kazandırmayı hedefliyoruz. Yapılan üretimler sonrası olumlu çalışmalar aldığımız bitkileri il genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. ÖNER: BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Görevlisi Dr. Emel Karaca Öner,” Bugün Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bahçelerini geziyoruz. Bizim de yüksekokulda koleksiyon bahçemiz seramız bulunuyor ama burada üretim anlamında daha fazla çeşit ve tür var. Öğrencilerimizin uygulamalarını teşvik etmek adına güzel bir program oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bu eğitim sahası bölge için çok önemli. Çiftçilerimize alternatif gelir kaynağı olması noktasında çok önemli bir çalışma. Biz üniversite olarak teknik anlamda her türlü işbirliğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ODÜ ÖĞRENCİLERİ: “ÖRNEK BAHÇELER UFKUMUZU AÇTI”

Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü öğrencileri ise yaptıkları açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde bitkilerin nasıl yetiştirildiğini gördük. Ufkumuzu açtık. Bizler de elimizden geldiği kadar bu bitkilerden yetiştiriyoruz. Böyle bir hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dediler.

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