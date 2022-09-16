Manisa Salihli'ye MASKİ merceği

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevik, MASKİ’nin ilçedeki depo ve şantiye alanında incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli programı kapsamında ilçedeki depo ve şantiye alanını da ziyaret etti.

Ziyaretinde Çevik’e, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürü Tunca Doğan, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürlerinden Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar eşlik etti. Çevik, ziyareti esnasında şantiyedeki tüm alanlarda incelemelerde bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Salihlili hemşerilerimize kesintisiz ve tek bir noktadan hizmet götürmek adına oluşturduğumuz depo ve şantiye alanımızda incelemelerde bulunduk. Depo ve şantiye alanımızda hiçbir malzememizi eksik tutmuyoruz. Bu sayede yaşanan sorunlara kısa sürede müdahale ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.